Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 12:19h.

El marroquí se va al Mundial y después regresará al Fenerbahçe con su futuro en el aire

Amrabat, el que faltaba

Compartir







Sofyan Amrabat es un hombre que prefiere hablar sobre el terreno de juego. Durante toda la temporada que ha pasado en el Real Betis Balompié no se le conoce declaración alguna, sea por el escaso dominio del idioma o porque, simplemente, no le gusta hablar. En esa línea ha estado su despedida del club verdiblanco, toda vez que expira su cesión y tendrá que regresar a la disciplina del Fenerbahçe, el club que le cedió sobre la bocina al club verdiblanco, ganador de la disputa sevillana por el centrocampista marroquí.

“¡Gracias por el amor y el fantástico apoyo toda la temporada!”, once palabras -en inglés- para despedirse de todo un año en el Betis, ha sido la despedida de Amrabat en sus redes sociales, acompañado de varias fotos de la temporada del jugador.

El centrocampista internacional con Marruecos piensa ahora en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde volverá a ser pieza clave de su selección, como lo fuera hace cuatro años en Catar. Tendrá la oportunidad de quitarse la espina de su actuación en la última Copa de África, cuando las lesiones apenas le dejaron participar en dos encuentros. Y después empezará a tratarse su futuro.

¿Seguirá en el Betis?

Es toda una incógnita si Sofyan Amrabat será parte de la plantilla Champions del Betis. El jugador llegó en modo de cesión, sin opción de compra, en unas condiciones muy ventajosas para el club verdiblanco, que solo asumía el 30% de su ficha. Eso significa que cobra un dineral en el Fenerbahçe, un salario muy difícil de igualar. Además, el club turco pagó por él 12 millones de euros el pasado verano a la Fiorentina, tras una cesión que le costó otros dos millones de euros, y tratará en todo caso de recuperar la inversión de un jugador que acaba contrato en 2028.

Su temporada ha sido de dientes de sierra. Comenzó muy bien, pero se lesionó ante el Utrecht en la desafortunada acción en la que también cayó Isco Alarcón y, a partir de ahí, priorizó su selección, lo que no gustó demasiado entre los béticos. A su regreso, ha vuelto a buen nivel hasta completar el tramo final de la temporada jugándolo prácticamente todo.

Eso sí, Pellegrini quiere que se aborde su continuidad, y así lo expresó hace dos semanas. “Nos sentaremos a conversar primero dónde terminamos y después cuáles son los cambios de plantel que se producen siempre. Es un tema que se va a conversar a futuro, pero sin lugar a dudas Sofyan nos ha aportado muchísimo en una posición que teníamos bastante sin un experto exactamente, sí lo podían hacer Altimira o Marc Roca, pero para mí sí es una función muy importante”, comentaba el chileno. Hay un Mundial de por medio y todo puede pasar.