Álvaro Borrego 21 MAY 2026 - 14:12h.

El club ha solicitado que se deje de especular con una posible operación

Pellegrini y Manu Fajardo, de la mano en la planificación del Betis

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Antony Matheus dos Santos no pasará por quirófano. El Real Betis ha solicitado no especular con una posible operación del futbolista brasileño, dado que ha terminado la temporada bastante bien y por ahora no tiene ninguna operación programada. En caso de hacerlo, sería una cirugía menor y de una recuperación rápida, aunque desde el club señalan que el jugador está bastante bien. Unos minutos más tarde de conocerse la noticia habló él mismo ante los micrófonos de ElDesmarque, confirmando que se encuentra bien y no se operará: "La gente habla cosas que no saben. Hay que ponerle punto final a esto, porque me siento muy bien y la gente habla siempre cosas que no saben".