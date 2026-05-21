Posibles cambios en la portería del Real Madrid con Courtois, Lunin y reuniones pendientes

Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 13:29h.

Del segundo portero al entrenador de porteros, quedan decisiones por tomar en el club blanco

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En el Real Madrid se avecinan cambios de cara a la próxima temporada. Más allá de lo que suceda en las elecciones a la presidencia, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos, se avecinan muchas novedades tanto a nivel de plantilla como cuerpo técnico. En este sentido, la llegada de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu sería la piedra angular del próximo proyecto con mano directa del portugués en varias decisiones. Una de ellas puede ser el cambio de preparador físico, desplazando a Antonio Pintus a un papel secundario, más algunos fichajes como el nombre de Morten Hjulmand como el principal favorito. Sin embargo, también pueden venirse cambios en la portería.

El principal de ellos sería en torno a la figura de Andryi Lunin. Y es que, según informa Jorge Picón, colaborador de ElDesmarket, el pódcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes, el ucraniano quiere seguir en la plantilla, desempeñando ese rol de portero suplente. Sin embargo, aún está pendiente una reunión con la directiva, en la que el nuevo entrenador tendrá mucho que decir, para ver qué pasa con su continuidad. Tiene contrato para cuatro temporadas más, es decir, hasta el 2030, aunque no se puede descartar su salida en absoluto.

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El entrenador de porteros también podría cambiar con la llegada de Mourinho

Por otra parte, la continuidad de Thibaut Courtois se da por sabida. Sin embargo, el cambio que se puede producir en torno a su figura es la posible segunda capitanía. Es más, según lo que suceda este verano, puede que incluso la primera. Y es que Fede Valverde, a quien se consideraba intocable hasta hace bien poco, sería el primer capitán, siempre y cuando no se produzca el cambio en la forma de elegir a los capitanes. Sin embargo, la pelea con Aurélien Tchouaméni puede propiciar la salida del charrúa, a quien ya se ha relacionado con clubes como el Manchester United o el Paris Saint-Germain. De momento no hay nada serio ni ofertas en firme pero la posibilidad está ahí.

Por último, al posible desplazamiento de Antonio Pintus puede sumársele el de Luis Llopis. El entrenador portugués quiere llegar con todo su staff del Benfica al completo, lo que propiciaría que algunos nombres importantes en el cuerpo técnico actual queden desplazados por los hombres de confianza de Mourinho. En este sentido, Nuno Santos sería el hombre de confianza del técnico luso para trabajar junto a Courtois y Lunin, o el portero suplente que haya.