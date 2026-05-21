María Trigo 21 MAY 2026 - 09:37h.

El seleccionador explica lo que para él fue un error claro

Y avisa con la lista de España para el Mundial

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Con LALIGA EA SPORTS a punto de terminar, la mayoría de las miradas se centran en el lunes 25 a las doce de la mañana. Será en ese momento cuando Luis de la Fuente dé a conocer la lista de 26 futbolistas que ha convocado para la disputa de un Mundial que empieza en menos de un mes. Entre esos elegidos hay muchas dudas de que pueda haber algún jugador del Real Madrid.

No es que no existan jugadores seleccionables. Por ejemplo, Dean Huijsen ha contado bastante para Luis de la Fuente, pero es cierto que no tiene un gran abanico para elegir. Tanto es así que en la prelista para el citado Mundial sólo hay tres futbolistas del Real Madrid. En las últimas horas, el seleccionador estuvo el canal de YouTube de Mario Suárez y entre los temas que trataron estuvo, precisamente, esa falta de españoles en el conjunto blanco. Desde su punto de vista señaló un grave error.

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Luis de la Fuente y el error del Real Madrid

Cuestionado sobre qué le pareció que el Real Madrid hubiera jugado algunos partidos sin ningún futbolista seleccionable por España, el entrenador respondió así de claro: "Futbolistas como Fabián, Zubimendi, Mikel Merino... cuando había que invertir en ellos y estaban a precios asequibles no se pagó. Se pagaron cantidades desorbitadas por jugadores que no son ni la mitad de buenos que estos".

Más adelante, Luis de la Fuente insistió en el tema: "Yo apuesto por el producto nacional. Deberían estar jugando todos en España porque potenciaría LALIGA. Como seleccionador, cuanto más haya y más en un equipo como el Real Madrid que es un referente sería fantástico".

Hanlando de jugador del cuadro madridista, el seleccionador también comentó el caso de Dani Carvajal y lo complicado que lo tiene para estar en el Mundial.