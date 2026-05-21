Carvajal organiza una cena de despedida del Real Madrid y no invita a Álvaro Arbeloa

Celia Pérez 21 MAY 2026 - 07:20h.

El lateral vive sus últimos días en el club blanco

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Dani Carvajal está viviendo sus últimos días en el Real Madrid. Después de que se hiciera oficial hace dos días, el lateral se despide del club en el que ha pasado gran parte de su vida. Tras 27 títulos y 451 partidos y 13 años en el club. El lateral derecho madrileño se despedirá del Santiago Bernabéu en el próximo partido recibiendo un cariñoso homenaje que ya preparan desde el club, aunque él mismo ha querido preparar un adiós más íntimo junto a sus compañeros este martes por la noche.

El capitán blanco ha invitado a la plantilla a un restaurante madrileño, en el que además ha querido contar con trabajadores que forman parte del día a día del primer equipo, pero no con Álvaro Arbeloa. "A esta cena a la que invita el capitán del Real Madrid han sido invitados sus compañeros de plantilla, algunos miembros del cuerpo técnico y la gente que día a día trabaja en Valdebebas con el primer equipo. No ha sido invitado Álvaro Arbeloa", desvela Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de .

"No es una cena de plantilla. Hay más gente. Los trabajadores que habitualmente están en Valdebebas, gente que viaja con el equipo, miembros del staff, pero no está Álvaro Arbeloa. Es un síntoma evidente de que la relación entre Arbeloa y Carvajal está absolutamente rota", añadió sobre la cena de este miércoles por la noche.

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El distanciamiento entre Arbeloa y Carvjal, más allá de lo deportivo, parece evidente. El lateral apenas si ha tenido protagonismo esta temporada con la llegada del técnico. Desde que regresó de su lesión de rodilla, a principios de enero, Carvajal parece condenado en el Real Madrid. Con un Mundial a la vuelta de la esquina, Dani sólo ha tenido minutos en 14 de ellos, siendo titular únicamente en cinco ocasiones de todas ellas.