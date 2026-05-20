La plantilla blaugrana se reúne para cerrar la temporada

El primer señalado del Barcelona para salir en verano: piden 20 millones

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La plantilla del FC Barcelona ha realizado este miércoles por la noche una cena de campeones. Para cerrar la temporada, para despedir a los futbolistas que ya no estarán el próximo curso, para reunirse a modo de 'fiesta de fin de curso'. Durante la llegada, la mayoría de los jugadores ha llegado con sus parejas. Entre ellos, Lamine Yamal con Inés García, su nueva pareja. También ha llamado la atención el nuevo look de Ronald Araujo.