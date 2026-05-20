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Lamine Yamal con su nueva novia y Ronald Araujo con pelo azul: la cena de campeones del Barcelona

Lamine Yamal y la cena de campeones del Barcelona
Lamine Yamal, con Inés García. ElDesmarque
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La plantilla del FC Barcelona ha realizado este miércoles por la noche una cena de campeones. Para cerrar la temporada, para despedir a los futbolistas que ya no estarán el próximo curso, para reunirse a modo de 'fiesta de fin de curso'. Durante la llegada, la mayoría de los jugadores ha llegado con sus parejas. Entre ellos, Lamine Yamal con Inés García, su nueva pareja. También ha llamado la atención el nuevo look de Ronald Araujo.

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