Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 14:00h.

El presidente bético manda un mensaje directo sobre la operación

Marc Bartra y el fichaje de Dani Ceballos: "Confianza total en el Betis"

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Ángel Haro, presidente del Betis, atendió este martes a los micrófonos de la Cadena COPE y, al ser cuestionado por Dani Ceballos, se mostró muy tajante con las posibilidades de firmarle: "Con la circunstancias actuales, Dani no es una realidad para nosotros".

"Ceballos es un jugador magnífico, sino no hubiese estado tanto tiempo en el Real Madrid", comenzaba argumentando antes de señalar que "para que llegue se tienen que dar una serie de condiciones: que el director deportivo y el entrenador le quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club... hay condicionantes que hoy por hoy no se cumplen".

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Mientras su argumento crecía, Dani Ceballos parecía alejarse y es que Haro quiso dejar claro que "con las circunstancias actuales, Dani Ceballos no es una realidad para el Betis".

En este sentido, Ángel Haro argumentaba que él no quiere "tomar decisiones que, si luego no estamos en Champions League, que puede pasar, sean mochilas para el club".

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Ángel Haro y las necesidades del Betis en el mercado

Igualmente, el presidente verdiblanco explicó que antes del centro del campo, el Betis tiene otras necesidades en el mercado, exponiendo los problemas existentes en "el lateral izquierdo o la delantera" después de las salidas de Ricardo Rodríguez, Bakambu o el Chimy Ávila.

Cabe recordar, como os hemos contado en ElDesmarque, que el Betis está negociando e intentado rebajar el precio de Fran García, jugador del Real Madrid, situación que sí parece mucho más necesaria para el presidente bético que pujar tan fuerte -al menos en estos momentos- por Dani Ceballos.