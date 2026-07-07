Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 12:08h.

El capitán bético tiene clara su opinión sobre Dani Ceballos

El Ajax no quiere esperar y hace formal su oferta a Dani Ceballos

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Palabra autorizada en el vestuario del Betis. Marc Bartra, capitán del Betis, atendió a los micrófonos este martes en la ciudad deportiva verdiblanca y, entre otros muchos temas, fue cuestionado por Dani Ceballos, jugador del que tiene su "opinión clara" que ya ha expresado públicamente, dejando clara su confianza en la directiva para tomar decisiones: "Confianza total".

Después de que el capitán dijese hace meses que él quería que Dani Ceballos volviese al Betis y le invitaba a hablar con la directiva asegurando que "es cuestión de que el club y el jugador... cada uno vea lo que se puede hacer", este martes ha querido ser un poco más prudente.

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"Con los que tenemos, estamos contentos, pero evidentemente que...", decía antes de interrumpirse a sí mismo "bueno, en su día ya dije lo que pensaba. No quiero volver a repetir nada y ya se verá también. Al final, también nada es fácil y al final el club trabaja y la confianza que tengo hacia el club a nivel de equipo es total y seguro que lo que hagan va a ser lo mejor para el Betis".

En otro orden, Marc Bartra pidió unidad en el grupo en esta temporada para jugar la Champions League y se mostró muy ilusionado en este primer día de reconocimientos. "Al final, la competición te exige eso, de ser un grupo muy fuerte y yo creo que lo vamos a ser más que nunca. Se viene una temporada bonita", decía.

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Marc Bartra, recuperado, ante un curso clave

El ex del Dortmund siempre ha sido uno de los jugadores que ha soñado con jugar la Champions League con el Betis y es por ello que Marc Bartra ha aprovechado al máximo sus vacaciones para prepararse de cara al nuevo curso.

En estas, el futbolista confirmó que está totalmente recuperado de sus últimas molestias y ya entrena "a tope" para ser hombre clave para Manuel Pellegrini.