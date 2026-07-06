Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 09:26h.

El exjugador del Real Madrid continúa acumulando llamadas

El enigmático mensaje de Dani Ceballos que ha 'despertado' a los aficionados del Betis

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Son muchas las páginas, parece, que aún quedan por escribir alrededor de Dani Ceballos antes de que el mediocampista vuelva -o no- al Benito Villamarín y este lunes, a la espera de nuevos contactos entre las partes, aparece un nuevo escenario y es que si hasta ahora lo recibido por el ex del Real Madrid eran tanteos, el Ajax ha querido ir más allá y ya le ha presentado una oferta formal.

Porque mientras aparecen equipos de Turquía o incluso el Atlético de Madrid entre los interesados, el Ajax parece ser el más decidido y según cuenta el periodista italiano Matteo Moretto, ya habría presentado una oferta por escrito a los agentes de Dani Ceballos.

Por el momento, el mediocampista no parece demasiado convencido con la posibilidad de ir a Holanda y ni la llegada de Míchel como técnico, ni de jugadores como Ter Stegen para la portería, atraen en demasía a un futbolista que, según su entorno, lo único que quiere es volver a jugar en el Betis.

Ese deseo, que tampoco es nuevo, necesita un acuerdo entre las partes y la realidad es que los primeros contactos no han sido lo positivos que esperaba el futbolista, que ha deslizado en diferentes círculos que las diferencias económicas son notables e incluso publicó un enigmático mensaje que bien podría ser indirecta a la entidad verdiblanca.

El culebrón Dani Ceballos, aunque llevemos años hablando de él, apenas acaba de comenzar y mientras las llamadas continúan, mientras el empeño bético sigue sobre la mesa y su deseo verdiblanco parece primar por encima del resto, otros, como el Ajax, no quieren esperar y ya han presentado su primera oferta formal para intentar convencer al centrocampista.

La semana arranca con novedades y, visto lo visto, parece que no serán las únicas alrededor del ex del Real Madrid.