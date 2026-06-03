Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 08:01h.

Dani Ceballos, de concierto y en los toros con Morante en medio de los rumores sobre su vuelta al Betis

Un verano cargado de rumores

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Se avecina otro verano cargado de rumores alrededor de la figura de Dani Ceballos. Todo apunta a que el futbolista saldrá del Real Madrid este verano y, como suele ser habitual siempre que estos rumores saltan a la palestra, el Betis aparece en el horizonte. Los verdiblancos se mantiene ajenos a cualquier rumor y no han realizado movimiento alguno. Aún así, el nombre del utrerano comienza a sonar para otros posibles destinos y en las últimas horas se le ha relacionado con el Ajax.

Según informa el periodista Matteo Moretto, el Ajax estaría en negociaciones con el Real Madrid para tratar de firmar a Ceballos. Un Ajax que, cabe recordar, acaba de firmar la llegada de Míchel Sánchez para su banquillo. La misma información apunta a que las negociaciones van por buen camino y a que la cifra ronda los seis millones de euros.

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Ceballos no ha vivido precisamente su mejor temporada en la casa blanca. El atacante no encontró minutos con Xabi Alonso y mucho menos con Arbeloa. La situación con este último llegó a desgastarse de tal manera que apenas contó con él. Por ello, pese a tener contrato en vigor hasta 2027, ni el jugador ni el club verían con malos ojos una salida este verano.

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A la espera de novedades

Mientras se decide su futuro, Ceballos disfruta de unos días de tranquilidad después del final de una mala temporada con el Real Madrid. Al utrerano se le pudo ver recientemente haciendo vida junto a un bético como Morante, con quien estuvo presente en el concierto de Bad Bunny y también en la Plaza de Toros de Aranjuez.

La vida sigue, el verano y avanza y su transcurrir aclarará cuál es el próximo destino de un Dani Ceballos cuya vuelta al Betis sigue siendo una incógnita total.

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