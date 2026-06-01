Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 09:58h.

Ruptura total entre Dani Ceballos y Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: "He pedido no tener relación"

Abierto a salir del Real Madrid este verano

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El verano ha comenzado para la inmensa mayoría de futbolistas. En el caso del Real Madrid, excepto los que están con sus respectivas selecciones, ya descansan a la espera de conocer qué sucede en verano. Uno de los que vuelve a sonar este mercado es Dani Ceballos. El futbolista se habría ofrecido para regresar y los verdiblancos aún no han movido ficha al respecto. Mientras tanto, al utrerano se le ha podido ver acompañado estos días por un amigo bético como Morante Jr.

Ambos han compartido unos días bastante movidos. Primero estuvieron presentes en el concierto de Bad Bunny y, a posterior, se le ha podido ver en la Plaza de Toros de Aranjuez. El jugador bético colgó una imagen de ambos en el coso en un momento en el que el utrerano está siendo vinculado de nuevo al Betis.

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Fueron los compañeros de ABC los que informaron que Ceballos estaría dispuesto a volver y contactó con integrantes de la cúpula verdiblanca a través de su entorno más cercano. El club ya está al tanto de todo y, aunque no ha movido aún ficha al respecto, sí que tiene muy en cuenta el ofrecimiento. Habrá que esperar novedades.

Mal final con Arbeloa

Dani Ceballos ha vivido una temporada complicada en el Real Madrid. Primero con Xabi Alonso y luego con Arbeloa. No encajó para ninguno de los dos técnicos, aunque la situación se agravó con la llegada del segundo. La relación entre ambos se rompió durante el curso e incluso le hizo saber a sus compañeros que era inexistente.

Ambos habían tenido diferencias a lo largo del año, pero al parecer una conversación en la recta final fue el detonante. Este verano, más que nunca, su futuro apunta lejos de la casa blanca y en el horizonte vuelve a asomar el Real Betis Balompié.