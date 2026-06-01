Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 10:28h.

Salida anunciada en el Deportivo tras confirmarse el ascenso: "Un orgullo y un privilegio"

Ha sumado cuatro goles en 29 partidos

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Ahora sí, el Dépor puede dar por terminada de manera satisfactoria su temporada en LALIGA HYPERMOTION. El equipo herculino festejó el ascenso de nuevo tras el partido frente a la UD Las Palmas en Riazor. La invasión de campo y la fiesta de nuevo por la ciudad acompañaron a un intrascendente encuentro para los locales. Ahora, los focos se centran en las oficinas y en el equipo que confeccione Fernando Soriano. Uno de los que seguirá en el barco es Samuele Mulattieri.

El delantero de La Spezia llegó el pasado verano a Riazor cedido por el Sassuolo. Su contrato incluía un par de cláusulas por las cuales el Dépor estaba obligado a ficharlo en propiedad si se cumplían y así ha sido. La principal era el ascenso y se formalizó de manera matemática hace una semana en Valladolid. Ahora, le toca a los coruñeses pasar por caja.

Tal y como recuerda el periodista Nicolò Schira, el Dépor tendrá que abonar siete millones de euros al Sassuolo para contar con Mulatieri en propiedad la próxima temporada. Esa era la cifra estipulada en la cláusula antes mencionada. Además, apunta a que firmará un nuevo contrato hasta junio de 2030, extendiendo así su recorrido en el club durante los próximos cuatro años.

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La derrota ante Las Palmas

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, reconoció que para sus jugadores no era fácil jugar el partido de esta noche contra la UD Las Palmas, tras las celebraciones por el ascenso matemático logrado el pasado domingo en Valladolid.

“Llevamos una semana de celebración y las piernas no nos daban para mucho más. Era un partido difícil de jugar para nosotros ante un rival que se estaba jugando todo. Nos ha costado entrar en el partido, pero luego tuvimos situaciones para empatar el partido, aunque también es cierto que ellos en la segunda parte han tenido dos clarísimas”, destacó en rueda de prensa.

El técnico blanquiazul dijo que el ambiente vivido en A Coruña ha sido “una auténtica locura”, por eso pidió a los aficionados que disfruten de este éxito. “Por mucho que lo quieras imaginar, es imposible. Siempre tengo la expectativa de ver cómo va a ser. El recibimiento desde que salimos del hotel ha sido brutal. Los aficionados se lo merecen, que lo disfruten”, comentó.

Por último, deseo suerte a la UD Las Palmas en el playoff de ascenso que iniciará ante el Málaga. “Las Palmas es un gran equipo. Ha hecho un gran fútbol durante todo el año. Me acaban de decir que ha sido el playoff más caro de la historia, eso quiere decir que todos los equipos que estamos arriba hemos sumado una cantidad de puntos increíble. En otro año, daría para algo más”, sentenció.