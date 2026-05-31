Joaquín Anduro 31 MAY 2026 - 14:18h.

21,5 millones de euros repartidos por la clasificación final de Segunda

Compartir







Este domingo finaliza LALIGA HYPERMOTION con la disputa de la jornada 42 a la espera de los play off con mucho en juego aún con los cuatro puestos de esas eliminatorias de ascenso y el último de los descendidos. Para el resto de clubes, algunos ya habiendo jugado el sábado, aún falta por saber en qué posición acabarán la campaña y qué dinero de se llevan por ello del reparto de derechos televisivos en su variable clasificatoria.

La normativa establece, a diferencia de LALIGA EA Sports, el 70% de la cantidad correspondiente a Segunda (un 10% del total sumando Primera) se reparte de forma equitativa entre los 22 clubes de la categoría. Ese 30% restante se divide entre un 15% que depende del impacto social del equipo (1/3 dependiendo de los abonados y 2/3 de las audiencias en TV) y el otro 15% que se repartirá dependiendo de en qué puesto finalice cada club en la tabla final.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ingresarán los equipos de LALIGA por sus jugadores en el Mundial

El total a repartir en LALIGA HYPERMOTION estuvo la temporada pasada cifrado en 143 millones de euros y el 15% a repartir en función de la variable clasificatoria nos daría unos 21,5 kilos. De ahí habría que dividir entre los 22 clubes con esta tabla que indica el porcentaje que le correspondería a cada equipo.

Así queda el reparto de dinero por posición en LALIGA HYPERMOTION

De estos 21,5 millones, el 15,45% iría destinado para el campeón, algo por lo que pelean Racing y Deportivo en esta última jornada a pesar de que ambos ya se han asegurado el ascenso. Desde ahí se bajará hasta el 0,23% que irá para el colista, también por decidir: