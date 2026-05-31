Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA HYPERMOTION
21,5 millones de euros repartidos por la clasificación final de Segunda
Este domingo finaliza LALIGA HYPERMOTION con la disputa de la jornada 42 a la espera de los play off con mucho en juego aún con los cuatro puestos de esas eliminatorias de ascenso y el último de los descendidos. Para el resto de clubes, algunos ya habiendo jugado el sábado, aún falta por saber en qué posición acabarán la campaña y qué dinero de se llevan por ello del reparto de derechos televisivos en su variable clasificatoria.
La normativa establece, a diferencia de LALIGA EA Sports, el 70% de la cantidad correspondiente a Segunda (un 10% del total sumando Primera) se reparte de forma equitativa entre los 22 clubes de la categoría. Ese 30% restante se divide entre un 15% que depende del impacto social del equipo (1/3 dependiendo de los abonados y 2/3 de las audiencias en TV) y el otro 15% que se repartirá dependiendo de en qué puesto finalice cada club en la tabla final.
El total a repartir en LALIGA HYPERMOTION estuvo la temporada pasada cifrado en 143 millones de euros y el 15% a repartir en función de la variable clasificatoria nos daría unos 21,5 kilos. De ahí habría que dividir entre los 22 clubes con esta tabla que indica el porcentaje que le correspondería a cada equipo.
Así queda el reparto de dinero por posición en LALIGA HYPERMOTION
De estos 21,5 millones, el 15,45% iría destinado para el campeón, algo por lo que pelean Racing y Deportivo en esta última jornada a pesar de que ambos ya se han asegurado el ascenso. Desde ahí se bajará hasta el 0,23% que irá para el colista, también por decidir:
- Un 15,45%: 3,321 millones (por definir).
- Un 13,64%: 2,932 millones (por definir).
- Un 11,82%: 2,541 millones (por definir).
- Un 10%: 2,15 millones (por definir).
- Un 8,18%: 1,759 millones (por definir).
- Un 6,36%: 1,367 millones (por definir).
- Un 5,23%: 1,124 millones (por definir).
- Un 4,55%: 978,250 euros (por definir).
- Un 3,86%: 829.900 euros (por definir).
- Un 3,18%: 683.700 euros (por definir).
- Un 2,73%: 586.950 euros (por definir).
- Un 2,5%: 537.500 euros (por definir).
- Un 2,27%: 488.050 euros (por definir).
- Un 2,05%: 440.750 euros (por definir).
- Un 1,82%: 391.300 euros (por definir).
- Un 1,59%: 341.850 euros (por definir).
- Un 1,36%: 292.400 euros (por definir).
- Un 1,14%: 245.100 euros (por definir).
- Un 0,91%: 195.650 euros (por definir).
- Un 0,68%: 146.200 euros (por definir).
- Un 0,45%: 96.750 euros (por definir).
- Un 0,23%: 49.450 euros (por definir).