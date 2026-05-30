Mofas, insultos y amenazas a Cristhian Mosquera y Gabriel Magalhaes tras la final de la Champions

Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 21:16h.

Algunos mensajes llegan a incluir amenazas y peticiones para que abandonen el Arsenal

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La derrota del Arsenal en la final de la Champions League dejó dos grandes señalados para parte de la afición gunner. Cristhian Mosquera, por el penalti cometido sobre Khvicha Kvaratskhelia que permitió empatar al PSG, y Gabriel Magalhaes, por fallar el lanzamiento decisivo en la tanda. Ambos futbolistas recibieron una oleada de insultos, burlas y mensajes ofensivos en sus redes sociales apenas unos minutos después del encuentro.

Mosquera, castigado tras el penalti sobre Kvaratskhelia

El central español quedó marcado por la acción del minuto 63. Su derribo sobre Kvaratskhelia fue señalado como penalti y Ousmane Dembélé aprovechó la oportunidad para devolver al PSG al partido.

Poco después, Mikel Arteta decidió sustituir al defensor y las redes sociales se llenaron de comentarios contra él. Desde mensajes irónicos como "Nice penalty" o "Thank you so much" hasta peticiones para que abandone el club, Mosquera se convirtió en uno de los focos de la frustración de muchos aficionados tras la derrota.

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Aunque también aparecieron mensajes de apoyo, la mayoría de las reacciones más virales estuvieron relacionadas con el error que cambió el rumbo de la final.

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Gabriel tampoco se libra tras fallar el penalti decisivo

La situación se repitió con Gabriel Magalhaes. El defensa brasileño fue el encargado de lanzar el penalti que podía mantener con vida al Arsenal en la tanda, pero envió su disparo por encima del larguero, certificando el triunfo del PSG.

Su última publicación en Instagram se llenó rápidamente de comentarios de aficionados rivales y también de seguidores del Arsenal. Algunos se burlaban del lanzamiento fallado con mensajes como "Great pen", "Good pen lad", "Stay humble" o "Champion of Europe you’ll never sing that", mientras que otros llegaron directamente al insulto.

Entre la avalancha de comentarios también aparecieron compañeros y aficionados defendiendo al central brasileño. Varios usuarios recordaron que el Arsenal no habría llegado hasta esa final sin el papel de Gabriel durante toda la temporada, especialmente en la conquista de la Premier League.