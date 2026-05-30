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Champions League

El PSG sigue haciendo historia y gana su segunda Champions League consecutiva ante el Arsenal

Dembelé celebra el gol del empate ante el Arsenal
Dembelé celebra el gol del empate ante el Arsenal. Cordon Press
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El París Saint-Germain se proclamó vencedor de la Champions League por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest. Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

(avance)

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