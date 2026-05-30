El PSG sigue haciendo historia y gana su segunda Champions League consecutiva ante el Arsenal

Redacción ElDesmarque 30 MAY 2026 - 21:01h.

El PSG revalida el título y suma la segunda Champions League de su historia

El Real Madrid ni juega la final de la Champions pero Florentino Pérez se da un baño de masas en Budapest

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El París Saint-Germain se proclamó vencedor de la Champions League por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest. Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

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