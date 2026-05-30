Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 13:12h.

Disputaron nueve partidos juntos bajo las órdenes de Santiago Solari

Así está la Champions League 2026/2027: primeros bombos completos, equipos confirmados y posibles rivales

Compartir







Martin Odegaard y Achraf Hakimi vuelven a cruzar sus caminos este sábado en la final de la Champions League entre Arsenal y PSG. Una década después de compartir vestuario en el Castilla, ambos lideran a dos de los mejores equipos de Europa en un reencuentro con sabor a revancha, crecimiento y éxito.

Dos talentos que ya destacaban en Valdebebas

Achraf Hakimi y Martin Odegaard coincidieron en el Real Madrid Castilla durante la temporada 2016-17 bajo las órdenes de Santiago Solari. Compartieron nueve partidos y dejaron destellos de una calidad que, según quienes convivieron con ellos, ya estaba por encima del resto.

Luismi Quezada, excompañero de ambos, recuerda que pese a que muchos jugadores del filial eran mayores, los dos ya marcaban diferencias: "Achraf y Odegaard despuntaban por encima del resto".

El lateral marroquí incluso asistió al noruego en uno de los goles del Castilla aquella temporada, una conexión que ahora vuelve a escena en el mayor escaparate del fútbol europeo.

El elogio de un excompañero

Quezada no escatima en elogios hacia ambos. Sobre Achraf destaca que su reconversión de delantero a lateral fue un acierto total y asegura que su potencia física le permite rendir prácticamente en cualquier posición.

Con Odegaard va incluso un paso más allá. El exfutbolista recuerda que en los entrenamientos era "brutal" y lanza una frase contundente: "Era de lo mejor que he visto en toda mi carrera".

También señala que el noruego ha dado un salto enorme a nivel mental desde su salida del Real Madrid: "Ha perdido el miedo y ya no le pesa tener galones".