Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 20:59h.

Martínez-Almeida coloca al Rayo por delante de Real Madrid y Atlético: "Es el primer equipo"

Recordó la semifinal de Champions frente al Arsenal

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El Rayo Vallecano estará acompañado en Alemania por miles de rayistas y también diversas personalidades de la Comunidad de Madrid y de España en general. Uno de los que estará en el Leipzig Stadium es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El dirigente destacó el gran papel del equipo de Iñigo Pérez hasta plantarse en la final de la Conference League.

Aficionado confeso del Atlético de Madrid, el alcalde también aprovechó para lanzar un pequeño dardo al hacer alusión a lo que envidia de este Rayo Vallecano por Europa. Fue en ese momento cuando se acordó de la semifinal de Champions de su equipo frente al Arsenal en Londres y mostró su lado más crítico.

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"Envidio cómo salió en la semifinal de Estrasburgo. Pocas veces he visto a un equipo em semifinales europeas con esa personalidad. No aguantó ni esperó, se fue a por el partido. Envidio la personalidad que ha demostrado en esta competición. En Estrasburgo dije chapó por un equipo que sale a por unas semifinaales de la forma que salió el Rayo. Estoy seguro de que saldrán igual hoy aquí.

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La opinión de Martínez-Almeida

El primer equipo de Madrid: "El Rayo es el primer equipo de Madrid en estos momentos, está en una final europea. Un equipo de barrio pero con un alma descomunal este Rayo"

Diferencias con el equipo alemán: "Hay una diferencia importante, pero estoy seguro de que cuando salten al campo esa diferencia de presupuesto no se va a notar. El Rayo tiene opciones reales de ganar esa Copa".

Tranquilidad del vestuario: "Les he visto y parece que juegan finales todos los años. Les veías pasear, hablar con sus familiares, con unn tranquilidad de saber lo que se juegan pero que saben que son capaces de hacerlo", añadió para terminar ante las cámaras de Movistar.