Qué tiene que pasar para que Vedat Muriqui siga en el Mallorca en LALIGA HYPERMOTION

Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 11:48h.

El mallorquinismo sueña con que Vedat Muriqi siga agrandando su leyenda en el RCD Mallorca quedándose en Segunda

La nueva cláusula de Jan Virgili tras el descenso del Mallorca que pone su fichaje a tiro

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El descenso del RCD Mallorca a Segunda División puede suponer un punto de inflexión en el devenir del club. Tras estar cinco temporadas seguidas en la élite, estabilizarse en media tabla y hasta llegar a una final de Copa del Rey, la 'era' bermellona llega a su fin de la manera más cruel posible. Cuando el proyecto estaba dando pasos adelante con apuestas firmes como Jan Virgili o Pablo Torre, un tropiezo mayúsculo deja a la entidad en una crítica situación. Ahora Pablo Ortells y toda la dirección deportiva debe asegurarse de crear un proyecto sólido para Segunda División. El objetivo, dicho por el presidente Andy Kholberg, es ser el club más fuerte de LaLiga Hypermotion y ascender el curso que viene. Para ello, muchas cosas deben pasar y muchas decisiones se deben tomar.

La primera tiene que ver con la restructuración de la plantilla. Un vestuario con nombres muy potentes como Antonio Raíllo, Martin Valjent, Samu Costa, Sergi Darder, Pablo Maffeo, Vedat Muriqi o los mencionados Torre y Virgili. ¿Qué pasará con ellos? Darder dejó entrever que su continuidad en la isla pese al descenso, pero con el resto... la historia será radicalmente opuesta. Y entre ellos, el nombre de Muriqi resuena con fuerza.

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Muriqi ha terminado su mejor temporada en cuanto a cifras y todo el mallorquinismo asume su marcha. Pero, ¿qué tendría que pasar para que el kosovar siguiera en Segunda División? Lo primero y lo más inmediato: aceptar una importante bajada de salario. Muriqi es de los jugadores mejor pagados dentro del Mallorca y su ficha es difícilmente encajable en el contexto de Segunda. Para que siga en el club, tendría que darse una renegociación salarial, un esfuerzo del jugador o fórmulas variables ligadas al ascenso.

El mensaje de Vedat Muriqi a los aficionados

Desde que Muriqi llegó a Mallorca, su relación con el club, la isla y los aficionados ha sido tremendamente profunda. Es por ello que ahí está una de las razones por la que su continuidad podría darse: la estabilidad. El kosovar ha repetido en varias ocasiones lo cómodo que está en Palma, tanto a nivel familiar como a nivel deportivo. Ha rechazado ofertas que le enviaban al extranjero. Todo, porque se siente feliz en Mallorca. Si vuelve a poner lo emocional por delante del dinero, el descenso no tendría por qué significar automáticamente su salida.

Hasta aquí, todo depende del jugador. Pero el Mallorca como club también tendría algo que decir. En este caso, Ortells le debería convencer con un proyecto fuerte para volver a Primera el curso que viene. Fichajes, decisiones importantes y la creación de una plantilla sólida para luchar por todo desde la primera jornada. Si el club le plantea un proyecto claramente diseñado para regresar a Primera en un año, con él como capitán del ascenso, podría aceptar quedarse para agrandar aún más su legado en Son Moix.

Todo esto, sin contar que el Mallorca recibirá muchas ofertas por el segundo máximo goleador de LaLiga. Sus 23 dianas esta temporada han sido insuficientes para salvar al equipo del descenso, pero el kosovar no ha pasado desapercibido a nivel nacional e internacional. Muriqi deberá decidir junto con el club qué es lo mejor para todas las partes. Mientras tanto, el mallorquinismo sueña con verle agrandar una leyenda que vaya más allá de las cifras. Como él mismo ya ha dicho a través de sus redes sociales: "Este escudo volverá al lugar que merece. Porque la historia del Mallorca nunca se ha escrito con rendición". Pues eso, Vedat, no te rindas.