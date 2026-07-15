La imagen del bochorno: las aficiones de Argentina e Inglaterra pitan los himnos

Alberto Cercós García 15 JUL 2026 - 21:10h.

Las aficiones de Argentina e Inglaterra han protagonizado la primera imagen de la semifinal

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Los himnos de Argentina e Inglaterra estuvieron marcados por los silbidos de ambas aficiones en los instantes previos al inicio de la semifinal del Mundial. El protocolo quedó completamente eclipsado por los abucheos cruzados desde las gradas, en un partido inevitablemente condicionado por la histórica rivalidad entre ambas selecciones. Mientras el ruido se adueñaba del estadio, las cámaras enfocaron a Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y Lionel Messi, que cantaron el himno argentino con evidente emoción y gesto solemne, dejando algunas de las imágenes más significativas de la previa de un encuentro que se disputa bajo una enorme carga simbólica y con un ambiente de máxima tensión.

Los silbidos cruzados evidenciaron que la rivalidad entre ambas selecciones sigue muy presente y que cualquier enfrentamiento entre argentinos e ingleses continúa rodeado de una tensión especial. El contexto histórico convierte cada detalle en un símbolo, desde el protocolo previo al encuentro hasta cada acción sobre el césped. Con semejante clima en las gradas y dos selecciones separadas por mucho más que un resultado, todo apunta a un partido de máxima intensidad, con nervios a flor de piel y un ambiente eléctrico en el que cada jugada puede desatar una nueva ola de emociones. El duelo promete vivirse al límite desde el primer minuto hasta el último.

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Una rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra

La semifinal enfrenta a dos de las selecciones con mayor tradición del fútbol mundial, pero también reabre una rivalidad que trasciende lo estrictamente deportivo. Los antecedentes entre Argentina e Inglaterra, marcados por episodios históricos tanto dentro como fuera del terreno de juego, convierten cada enfrentamiento en un acontecimiento cargado de simbolismo. La respuesta de ambas aficiones durante los himnos volvió a poner de manifiesto que, décadas después, la tensión sigue muy presente en un duelo que nunca pasa desapercibido.