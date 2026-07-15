Está cerrado: llegará procedente del Olympique de Marsella por 1,5 millones

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Bombazo en el mercado de fichajes del RC Deportivo de A Coruña. Tras regresar a Primera ocho años después, el cuadro gallego parecía decidido a realizar una incorporación de cierto renombre en la delantera. Durante los últimos días han sonado jugadores como Álvaro Morata o Joselu Mato, pero finalmente el elegido es un viejo conocido de LaLiga como Pierre-Emerick Aubameyang.

Según informa el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, el Dépor ya tiene cerrado el fichaje de Aubameyang. Una operación relámpago para contratar al atacante de 37 años, que llegará procedente del Olympique de Marsella a cambio de 1,5 millones de euros, según señala Foot Mercato.

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El delantero tenía contrato con el Marsella hasta 2027, pero ha llegado a un acuerdo con el Dépor para jugar en Riazor durante la próxima temporada. Sólo faltan las firmas, pero todo apunta a que aterrizará en A Coruña durante las próximas horas.

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Aubayemang vuelve a LaLiga con su fichaje por el Dépor

Aubayemang es un viejo conocido del fútbol español y con una dilatada trayectoria en el fútbol europeo, si bien es cierto que ya tiene 37 años. Ha jugado en clubes de renombre como el AC Milan, el Arsenal, el Chelsea o el FC Barcelona, con un paso efímero por el Camp Nou: sólo le dio tiempo a disputar 23 partidos con la camiseta azulgrana, pero dejó muy buenas sensaciones con 13 goles y una asistencia. Se acabó marchando con cierta polémica debido a la delicada situación económica del club y, sobre todo, a su alto salario.

El delantero gabonés se convertirá, de esta manera, en la sexta incorporación del Dépor en el año de su regreso a la élite. El cuadro coruñés ya ha fichado a Leo Román, Gijselhart, Bright Ede, Lrenzo Amatucci y Asp Jensen, mientras que se han marchado Sergio Escudero, Cristian Herrera, Mulattieri, Gragera y Stoichkov. Este mismo martes, Fernando Soriano auguró la llegada de "tres fichajes más seguro". Con la llegada de Aubameyang, quedarían como mínimo dos incorporaciones más por realizar.