Así juega Jonathan Asp Jensen, la perla danesa y el socio ideal de Yeremay

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 12:34h.

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El fichaje de Jonathan Asp Jensen es una de las apuestas más sonadas del Deportivo para su regreso a Primera División, un gasto de unos seis millones de euros en la perla danesa que tiene aún más sentido al conectar el movimiento con Yeremay. La conexión entre ambos en el ataque blanquiazul es la clave para imaginar el éxito en la temporada 26/27, más en un entorno repleto de juventud, calidad y una progresión envidiable.

La falta de oficialidad es el último sello pendiente para corroborar el traspaso entre Bayern de Múnich y Dépor para vestir al jugador de tan solo 20 años que llega tras una exitosa temporada en Suiza. Su cesión al Grasshopper lo ha catapultado a una posición de privilegio en la que ha evolucionado desde un rol diferente al suyo, porque curiosamente ha brillado partiendo desde la banda izquierda a pesar de ser un '10'.

La mayor virtud de Asp Jensen está en la adaptación a un rol mucho más ofensivo del esperado en el Grasshopper, donde ha sumado nueve tantos y seis asistencias. Posicionalmente ha empezado en banda izquierda en la mayoría de los partidos, pero siempre con una tendencia a acabar por dentro, aunque también ha jugado como interior. Su predisposición a buscar la mediapunta casa a la perfección con Yeremay porque es el tipo de jugador que el canario necesita a su lado para explotar aún más, un perfil de toque y desequilibrio capaz de revolucionar partidos desde un perfil técnico y de darle ritmo al juego en la zona más decisiva del campo.

Con un gran manejo de las dos piernas, la mayor virtud del danés está en su capacidad para romper líneas, tanto en las conducciones como en la verticalidad de sus pases. No tiene el desborde ni la velocidad de Yeremay, pero sí puede caer a banda para aprovechar su zancada y su calidad para estirar al equipo. De hecho ha anotado varios goles con un excelento disparo lejano después de encarar en banda, pero en el Dépor la lógica apunta a que va a jugar algo más centrado.

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Jensen ha brillado precisamente por primera vez en una posición más ofensiva de lo habitual, porque en la cantera del Bayern siempre jugó como interior más enfocado en la posesión y como mediapunta, algo que ahora debería retomar si Hidalgo decide colocarlo cerca del área rival. Con el arco rival entre ceja y ceja ha sumado nueve goles en un equipo que ha sufrido esta temporada para anotar. Y lo ha hecho con un excelente golpeo desde fuera del área, donde predomina el golpeo con la diestra sin perder de vista su valor como ambidiestro.

Ese plus de liderazgo en un único año le da una proyección exponencial a su juego y a su futuro, de ahí la apuesta del Dépor. Ha sido el jugador al que darle el balón cuando no había ideas en ataque, sobre todo por la búsqueda del desequilibrio constante al intentar mover las líneas rivales en pocos toques acelerando así el ritmo del equipo. Y eso le viene de lujo a Yeremay si fluyen como pareja ofensiva.

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Jonathan es ese jugador capaz de hacer una obra de arte en un metro cuadrado antes de dar un pase de gol entre líneas, pero en un año ha demostrado que tiene más gol del que se le preveía. Esa dinámica juega a favor de Antonio Hidalgo, porque puede funcionar como volante pero ha rendido mucho mejor cerca del área rival, una segunda opción que además esconderá algo más sus sombras. Porque más allá de sus virtudes, tiene algunos pecados de juventud como la falta de agresividad en el esfuerzo en campo rival o la pérdida de balones en zonas peligrosas.

Su año ha sido lo suficientemente ilusionante como para confiar en él como un proyecto de presente y futuro, porque puede llevar a sus espaldas las transiciones ofensivas de todo un equipo. Toca comprobar si ese potencial funciona en LaLiga y conjuga a la perfección con Yeremay y Mario Soriano, las dos piezas básicas para conectar el ritmo del conjunto gallego en ataque para una temporada ilusionante en el regreso a Primera División.