María Trigo Sevilla, 13 JUL 2026 - 08:39h.

"A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto", dice el pasaje bíblico al que hace referencia el futbolista

Vasco da Gama pretende retomar las negociaciones por Nelson Deossa

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Suele ser bastante habitual que la descripción de los post de Nelson Deossa en las redes sociales sean diferentes pasajes bíblicos. Dejando de lado los dos últimos post de su Instagram más personales, sólo hay que echar un vistazo a las publicaciones en las que sale con la camiseta del Real Betis para darse cuenta de ellos. Ahora, en el inicio de la pretemporada, lo ha vuelto a hacer.

Ya hace unos días cuando el Betis empezó su concentración en Alemania, subió una stories con un "ahora mejor". En las últimas horas ha hecho lo propio pero ya en un post en el que recopila diferentes imágenes de estos días de concetranción y entrenamientos que está llevando a cabo con el equipo verdiblanco.

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"El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto (Isaías 60:22)". Esto es un versículo de la Biblia que suele interpretarse como un mensaje de esperanza y paciencia, recordando que las grandes obras a menudo comienzan con humildes comienzos y también como una promesa de crecimiento personal. Un mensaje que llega justo cuando se han reactivado las conversaciones con el Vasco de Gama para tratar su salida del Betis.

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Nelson Deossa y su salida del Betis

Como decimos, el club brasileño ha trasladado en las últimas hora a la entidad bética su deseo de retomar las negociaciones por el centrocampista colombiano una vez que ha sido revocada la intervención judicial que tenía. Esto ha propiciado que Pedrinho haya regresado a la presidencia con el propósito de concretar un traspaso con unas condiciones similares a lo acordado hace un par de semanas y encontrar las garantías suficientes para poder cerrarlo.

Algunos aficionados del Vasco de Gama han aprovechado la publicación en Instagram que estamos analizando para ponerle comentarios al futbolista para que fiche por su equipo.