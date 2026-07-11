El Betis trabaja con paciencia el fichaje del delantero

Álvaro Borrego 11 JUL 2026 - 12:21h.

El Betis considera que el mercado sigue estando caro, por encima de valores reales, y trabajará la llegada del ariete con paciencia

El Betis traza su plan para poder hacerle hueco a Dani Ceballos

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La llegada del delantero emerge como el próximo gran reto del Real Betis, aunque su fichaje no se producirá a corto plazo. Según ha podido saber ElDesmarque, el club ha tomado la determinación de calmar la premura por firmar al tan ansiado atacante y afrontar el entuerto con algo más de serenidad. Los verdiblancos consideran que el mercado sigue estando inflado, con valores muy por encima de lo razonable y confían en que el paso de los días estabilice los precios. Desde Heliópolis aseguran no tener prisa en este aspecto y trabajan con paciencia para en el momento adecuado dar el zarpazo definitivo.

Lógicamente la hoja de ruta está definida. Los perfiles están claros y la escala de prioridades también, con nombres sabidos por todos y otros tantos que aún no se han filtrado, pero el Real Betis ya ha demostrado en otros casos que para firmar a futbolistas de cierto nivel (Antony, Fran García, Cucho o Amrabat) resulta clave guardar las composturas con paciencia y esperar el momento clave para acelerar la operación La dirección deportiva sabe que tiene el deber de acertar en esta posición y no se lanzará ninguna moneda al aire, por lo que no quiere apresurarse ni mucho menos en un mercado que todavía consideran inflado.

En esta época muchos clubes aprovechan el contexto mundialista para, fruto de impresiones fugaces en muchos casos, vender por encima del valor real del mercado. En ese sentido el Real Betis tiene claro que no caerá en esa 'trampa' y esperará a que se enfríe esa fiebre espontánea para concretar la mayoría de sus movimientos, dado que para acceder a determinados futbolistas de nivel los clubes deben destensar sus exigencias, como ha ocurrido con otros precedentes recientes.

La idea pasa por firmar un delantero de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición la dirección deportiva trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil algo más rematador, más directo, con cierta capacidad de revalorización. Todo ello con un presupuesto relativamente similar al de la pasada campaña, por lo que será vital acertar en los refuerzos para no bajar el nivel competitivo del plantel.

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Mientras tanto el Real Betis se centra en dar salida a los descartes y acelerar alguna venta que no solo pueda generar plusvalías, sino que además genere algo de margen para poder hacer hueco por ejemplo a Dani Ceballos.