El Betis centra ahora sus esfuerzos en firmar al delantero

Álvaro Borrego 08 JUL 2026 - 18:52h.

Una vez concretado el fichaje del lateral, el Betis se centra en el delantero y concretar alguna venta más a expensas de lo que ocurra con Dani Ceballos

Fran García ya está en Sevilla para firmar por el Betis

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La llegada de Fran García presumiblemente corregirá una de las principales máculas del Real Betis durante estos últimos años y solventada esa asignatura hasta ahora pendiente, los esfuerzos se centrarán en la llegada de un delantero y cerrar alguna venta más, a expensas de lo que ocurra con Dani Ceballos. Manu Fajardo afronta la difícil misión de rejuvenecer la plantilla, generar plusvalías positivas y a su vez encontrar con la fórmula que permita al club dar salto de calidad en el año del regreso a la Champions League. Todo ello con un presupuesto relativamente similar al de la pasada campaña, por lo que será vital acertar en los refuerzos para no bajar el nivel competitivo del plantel. Entre las prioridades absolutas está la hoja de ruta para firmar al menos un delantero (con posibilidad de firmar otro), posición para la cual Manuel Pellegrini no tiene efectivos de cara a este inicio de pretemporada.

La idea pasa por retener a Cucho Hernández -que despierta interés en grandes clubes- y acudir al mercado en busca de un delantero de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición la dirección deportiva trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil algo más rematador, más directo. Pero el trabajo no acaba ahí.

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El Real Betis valora completar la plantilla con un tercer delantero, posición para la cual hay varios escenarios. Una de las opciones que se valora es apostar por un joven talento en vistas a medio plazo, con el propósito de que vaya sumando minutos y aporte goles pero que acepte un rol un poco más secundario.

Un lugar que puede ocupar un refuerzo (posibilidad que está sobre la mesa) o un jugador tipo Gonzalo Petit, quien debe regresar en verano y empezará la pretemporada con Manuel Pellegrini, quien decidirá sobre darle continuidad o encontrar una nueva cesión para el uruguayo, todavía con el hándicap de ocupar plaza de extracomunitario. La última opción que se valora es dejar ese espacio para que puedan ocuparlo algunos canteranos, dado que el propósito del club sigue pasando porque la cantera cada vez tenga mayor protagonismo en el primer equipo, con lo que eso supone para futuras plusvalías.

Sin ir más lejos, estos últimos serán los protagonistas del principio del verano. Con Cucho Hernández en el Mundial y el polivalente Aitor Ruibal lesionado, a día de hoy el Real Betis prevé empezar la pretemporada sin delanteros del primer equipo en nómina, siendo Gonzalo Petit, que vuelve tras cesión, Pablo García y Rodrigo Marina los que desempeñarán ese rol en los primeros días de verano. Un escenario que obliga a redoblar los esfuerzos de la dirección deportiva, convencida de terminar perfilando un ariete que esta vez sí le ofrezca garantías en la rotación al equipo.