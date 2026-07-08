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El Betis pone rumbo a Alemania para arrancar su pretemporada

El Betis pone rumbo a Alemania para arrancar su pretemporada
Isco Alarcón, camino del avión. Kiko Hurtado
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El Betis arranca su viaje a Alemania. La entidad verdiblanca, con una convocatoria llena de jóvenes, ha puesto rumbo al país germano este miércoles con la esperanza de que tanto Antony como Fran García, que ya está en Sevilla, se incorporen en los próximos días al grupo.

Igualmente, en las próximas jornadas se espera que talentos como Morante se incorporen al grupo que hoy forman futbolistas altes como Isco, Bartra, el recién llegado Facundo Bernal o Gonzalo Petit.

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