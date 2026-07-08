Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 12:07h.

Toda Argentina está vibrando con el nuevo cántico creado por los jugadores de la albiceleste dedicado a Messi y a Maradona

Leo Messi rompe a llorar tras la tremenda remontada de Argentina en octavos

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Argentina sigue invicta en este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pero está sufriendo de lo lindo por el camino. Gracias a Leo Messi han conseguido remontar el resultado en las dos eliminatorias hasta ahora. Primero contra Cabo Verde y luego contra Egipto, los de Scaloni han necesitado la mejor versión del ‘10’ para seguir con vida en el torneo. Lo cierto es que cuando se sufren las victorias, se celebran más. La prueba de ello es cómo celebró Argentina su pase a los cuartos de final después de verse eliminados con un 0-2 en contra.