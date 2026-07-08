'La cuarta estrella', el cántico de Argentina en el Mundial 2026: cantada por los jugadores, dedicada a Messi y vengando a Maradona
Toda Argentina está vibrando con el nuevo cántico creado por los jugadores de la albiceleste dedicado a Messi y a Maradona
Leo Messi rompe a llorar tras la tremenda remontada de Argentina en octavos
Argentina sigue invicta en este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, pero está sufriendo de lo lindo por el camino. Gracias a Leo Messi han conseguido remontar el resultado en las dos eliminatorias hasta ahora. Primero contra Cabo Verde y luego contra Egipto, los de Scaloni han necesitado la mejor versión del ‘10’ para seguir con vida en el torneo. Lo cierto es que cuando se sufren las victorias, se celebran más. La prueba de ello es cómo celebró Argentina su pase a los cuartos de final después de verse eliminados con un 0-2 en contra.
Al entrar al vestuario después de obrar el milagro de la remontada, los jugadores se mostraron eufóricos y se pusieron a cantar la nueva canción de moda en toda Argentina. Un cántico que habla del triunfo en Qatar, de la guerra de las Malvinas, del último Mundial de Messi y de vengar a Maradona por la final perdida contra Italia 32 años después. Puedes ver y escuchar el cántico de los jugadores de la albiceleste en el vídeo superior.