Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 07:31h.

Julián Álvarez no levanta cabeza y Leo Messi le deja retratado en pleno Mundial: el dato es demoledor

Le espera Suiza en cuartos de final

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Argentina logró una agónica y polémica clasificación para los cuartos de final del Mundial tras remontar a Egipto un 0-2 en contra cuando solo faltaban 12 minutos para el final. Un billete sufrido que evidencia la igualdad del torneo pese a que el combinado que dirige Scaloni no ha tenido un camino para nada complicado. Tanto es así que, según el ranking FIFA, se trata del más sencillo de la historia.

Según los datos del ránking FIFA recopilados por MisterChip, nunca una selección ha tenido un camino tan cómodo para plantarse en las semifinales de un Mundial. En la fase de grupos se enfrentó ante Argelia (28º), Austria (24º) y Jordania (63º). En dieciseisavos sufrió ante Cabo Verde (67º) y ahora lo hizo frente a Egipto (29º). En cuartos le espera una Suiza que ocupa el puesto 19.

Con todo ello, la Argentina de Leo Messi podría llegar a unas semifinales, donde le esperaría el ganador del duelo entre Noruega y Argentina.

Scaloni valora la sufrida victoria

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró que se hizo entrenador después de su carrera como jugador para poder vivir emociones como las que dejó este martes el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, en el que la 'Albiceleste' remontó una desventaja de dos goles en quince minutos para ganar 3-2 y meterse en cuartos del Mundial.

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"Yo me hice entrenador cuando dejé de jugar para tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco", confesó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Fueron las primeras impresiones que dejó Scaloni sobre el partido, después de que la emoción le impidiera ofrecer una breve entrevista en televisión al pie de la cancha, como marca el protocolo de la FIFA. "No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá...", había declarado Scaloni tras el 3-2 de su equipo, que envía a Argentina a cuartos de final.

Más sosegado en la rueda de prensa, el seleccionador dejó claro que su equipo no había jugado mal contra Egipto, y precisó que le había gustado más que el encuentro contra Cabo Verde. "Siempre vi el partido que estaba de nuestro lado. Más allá del resultado, creo que el equipo no estaba haciendo un mal partido. El otro día con Cabo Verde las expectativas eran que el partido iba a ser fácil y yo creo que fue peor", explicó.

Sin embargo, afirmó que hoy tuvo la sensación constante de que sus pupilos le podían dar la vuelta. "Después del 2-2 este partido había que intentar terminarlo antes del tiempo reglamentario porque venía la inercia positiva", destacó.

Scaloni también puso en valor el papel de Lionel Messi, que hoy anotó un gol y dio una asistencia, avisando que otros jugadores se habrían venido abajo tras fallar un penalti como él en la primera mitad. "Podría haber dicho 'erré el penal y ya está, nos vamos', o hacen el 2-0 y ya está. Y él la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina, de verdad"