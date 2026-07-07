Juan Pérez 07 JUL 2026 - 10:39h.

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La creación de contenido alrededor de un evento tan masivo como el Mundial 2026 es el germen de la exageración, y Xokas es uno de los reyes de esa vivencia hasta llevarlo todo al extremo. El gallego lleva varios días enfrascado en un debate abierto con la comunidad argentina tras hacer uno de los gestos más obscenos posibles, tomar la camiseta albiceleste para refregársela por los genitales como parte de una "broma" difícil de entender.

El mundo del fútbol tiene una nueva visión en la generación actual por la falta de atención completa al partido, y en esa falta de interés los creadores de contenido se autoimponen la misión de ir más allá. Con España a las puertas de otra posible gesta, la necesidad generada de tener múltiples activaciones de un mismo evento empuja a muchos a crear contenido durante los partidos para ir más lejos a sabiendas de que no tienen la señal oficial del partido y necesitan visualizaciones. Y Xokas ha pecado de sobrepasar los límites de un humor que él defiende como propio cuando de puertas afuera no tiene explicación posible.

En el análisis del cuadro de playoffs, ante la sencilla ruta de Argentina en la fase final el análisis del Xokas es directo: "En octavos Egipto, sois unos sinverguenzas, unos tramposos y estáis totalmente infantilizados los argentinos. Esta polera me la paso por los coj****. Es broma, es broma, es broma...es broma que me funan". Y no deja de ser un clip fuera de contexto, pero que desprende el estilo habitual del streamer.

Como alguien que vive en los extremos a la hora de afrontar dilemas públicos, el todo del Xokas son las interacciones, los clics, las visualizaciones y una forma de ser difícil de cambiar a estas alturas. Tanto es así que lejos de retractarse, ha creado un hilo popularizando aún más el clip para responder a múltiples desconocidos hasta el punto de mantener su postura no sólo en la crítica a los argentinos, sino en la defensa de lo que él entiende como humor.