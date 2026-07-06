La FIFA impide que Leo Messi haga historia con un nuevo récord en el Mundial 2026

Lucas Gatti 06 JUL 2026 - 08:47h.

La FIFA no acreditó su asistencia en el partido contra Cabo Verde y evita que Leo se convierta en el futbolista con más asistencias de los Mundiales

Leo Messi entra en la historia de los Mundiales y es el único en llegar a los 20 goles en la competición

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Lionel Andrés Messi está escribiendo partido a partido nuevos capítulos de su extraordinaria carrera como futbolista, marcando una batería de récords en todos los torneos en los que compite. Y esta Copa del Mundo que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canada no es la excepción.

En las instancias finales, el futbolista de 39 años irá a por un récord histórico este martes, cuando la Selección Argentina enfrente a su par de Egipto por los 8avos de final de la Copa del Mundo. El delantero argentino buscará igualar la marca de Fritz Walter como máximo asistidor en mundiales. El alemán ostenta 10 pases de gol desde 1958 en solitario, mientras que la Pulga lleva nueve, y con uno más, quedará a la par del europeo. Ahora, con dos asistencias se transformará en el mayor asistidor en eventos mundiales, llegando a 11.

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En el último partido ante Cabo Verde, Messi había dado una asistencia a los 111´del tiempo suplementario para igualar al alemán, lo que hubiese sido su décima asistencia en una copa del Mundo, pero la FIFA le quitó ese récord. Resulta que el ex atacante del Barcelona había ejecutado el tiro de esquina que desembocó en el gol del Cuti Romero para el 3-2. Pero al termino del encuentro, la madre del fútbol mundial anunció en un comunicado oficial que el gol no debía ser acreditado al marcador central de la Albiceleste, sino que fue en contra de su valla del caboverdiano Diney Borges, y así le borró el pase al mejor jugador del planeta.

El motivo que argumenta la FIFA es que el cabezazo del marcador central del Tottenham sufrió un desviado en el brazo del futbolista africano previo a ingresar la pelota en el arco. Esta modificación de último momento cambió las estadísticas y Messi deberá esperar al próximo partido para marcar un récord nuevo.

Cabe remarcar que Messi ha convertido 7 de los 11 tantos que tiene Argentina en lo que va de Estados Unidos, México y Canadá, pero todavía no suma una asistencia válida para algún compañero. No obstante, ante Egipto podría igualar a su compatriota Guillermo Stabile que suma ocho goles en un mundial, marca registrada en la primera edición de Uruguay 1930. Además, si el actual capitán marcara dos o más goles en los octavos de final, pasará a tener el récord como el futbolista argentino con más goles en una copa del mundo.

Sin embargo, el rosarino no para de dejar marcas registradas en cada lugar donde compite. Dejó la ciudad de Miami con otra actuación histórica ante Cabo Verde y tres récords nuevos que nadie podrá arrebatarle: es el primer futbolista en alcanzar los 20 goles en mundiales, llegó a los 30 partidos en la historia de este torneo y se convirtió en el único futbolista capaz de convertir en todas las instancias de la copa, ya sea fase de grupos, 16avos de final, octavos, cuartos, semifinales y la recordada final de 2022 contra Francia en Qatar.