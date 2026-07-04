Leo Messi entra en la historia de los Mundiales y es el único en llegar a los 20 goles en la competición

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 09:44h.

Tras participar en seis Mundiales, Leo Messi llega a una cifra única de goles anotados

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Leo Messi vuelve a agrandar una leyenda que parecía imposible de ampliar. El capitán de Argentina marcó ante Cabo Verde y se convirtió en el primer futbolista de la historia en alcanzar los 20 goles en los Mundiales, una cifra inédita desde la creación del torneo. Con este tanto, el rosarino rompe una nueva barrera y se sitúa en solitario en lo más alto de la clasificación histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Además, igualó los siete goles que firmó en el inolvidable Mundial de Qatar 2022, una de las mejores actuaciones de su carrera en la máxima competición internacional. A sus 20 tantos suma ahora otro récord para una trayectoria repleta de hitos con la camiseta albiceleste.

El nuevo gol del argentino también obliga a actualizar la clasificación de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Messi pasa a liderar en solitario el ranking con 20 tantos, ampliando la ventaja sobre el francés Kylian Mbappé, que suma 16 y se mantiene como su principal perseguidor entre los futbolistas en activo. Con la misma cifra aparece el alemán Miroslav Klose, mientras que el brasileño Ronaldo Nazário ocupa la cuarta posición con 15 dianas. Cierra el top cinco el alemán Gerd Müller, autor de 14 goles en las fases finales mundialistas. Una relación de auténticas leyendas que ahora encabeza en solitario el capitán de la selección argentina.

El mensaje de Leo Messi a toda Argentina

Más allá del récord individual, Argentina tuvo que emplearse a fondo para derrotar a una combativa selección de Cabo Verde por 3-2. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó durante varias fases del encuentro, pero nunca consiguió sentirse cómodo ante un rival valiente y eficaz en ataque. Cada vez que la Albiceleste parecía tomar el control definitivo del marcador, Cabo Verde encontraba la manera de volver a meterse en el partido. El gol de Messi resultó decisivo en un choque de máxima exigencia, en el que los campeones del mundo tuvieron que recurrir a su experiencia competitiva para resistir la presión y asegurar tres puntos fundamentales en su camino dentro del torneo.

Tras el pitido final, el propio Messi valoró el esfuerzo colectivo a través de sus redes sociales. El capitán argentino destacó la dificultad del encuentro y el carácter mostrado por el equipo para sacar adelante un compromiso muy exigente. “Sabíamos que iba a ser difícil pero supimos sufrir y sacarlo adelante. Seguimos”, escribió el delantero acompañando el mensaje con imágenes de la celebración. Sus palabras reflejaron a la perfección el desarrollo del partido: una victoria trabajada, lejos de cualquier exhibición, pero que permitió a Argentina seguir avanzando mientras su gran referente volvía a escribir una página más en la historia de los Mundiales.