Le preguntan a Lamine Yamal por su hermano y deja un discurso para que se escuche en todo el mundo

Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 11:54h.

Lamine Yamaha deja un discurso sobre su familia y su hermano muy entrañable tras el España-Austria

El gesto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido cuando iban 1-1: pudo ser su último partido en un Mundial

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Cada vez que habla, Lamine Yamal deja claro que, pese a haberse convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, no ha cambiado su forma de entender la vida. Tras la contundente victoria de España frente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial, el extremo fue preguntado por una de las personas más importantes de su día a día: su hermano pequeño. Lejos de centrarse en el partido o en su actuación, el futbolista emocionó con una respuesta cargada de cariño, gratitud y un profundo sentimiento hacia la familia que le ha acompañado desde el principio.

"Ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos... al final es lo que yo deseo, es el sueño más grande de un niño a parte del fútbol y de otras cosas", comenzó explicando el internacional español antes de revelar que buena parte de todo lo que hace sobre un terreno de juego tiene un destinatario muy especial. "Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él". Unas palabras que reflejan la madurez de un futbolista que, a pesar de su juventud, nunca olvida quiénes han estado a su lado durante todo el camino.

Lamine Yamal y su hermano, un sentimiento único

La figura de su hermano se ha convertido en una de las imágenes más habituales alrededor de Lamine Yamal. Siempre que las obligaciones lo permiten, ambos comparten tiempo juntos, una rutina que el jugador valora por encima de cualquier reconocimiento individual.

Acostumbrado a acaparar titulares por sus goles, asistencias o récords de precocidad, Lamine volvió a demostrar que su mayor fortaleza también está lejos del césped. Mientras el mundo del fútbol sigue maravillándose con su talento, él mantiene los pies en el suelo gracias al refugio de una familia que nunca le ha soltado la mano. Y, a juzgar por sus palabras, tampoco piensa soltar él la de los suyos. Un mensaje sencillo, sincero y lleno de valores que bien merece escucharse mucho más allá del fútbol.