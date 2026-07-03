Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 10:02h.

El club blanco vuelve a desmentir un fichaje a través de un comunicado oficial, como ya sucediera con Michael Olise

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El Real Madrid descarta el fichaje de Enzo Fernández para reforzar su centro del campo. Lo ha hecho mediante un comunicado oficial, en el que ha aclarado que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación". Los constantes rumores que situaban al jugador argentino en la órbita del conjunto blanco, con Javier Pastore, su agente, afirmando que iban a intentar sacarlo del club londinense para que vistiera de blanco, han propiciado que la entidad madridista se exprese. De nuevo, como ya sucedió con el comunicado oficial sobre Michael Olise, el conjunto blanco remarca la lealtad institucional y el respeto hacia el conjunto blue. Por último, denuncia la difusión de "informaciones que no se corresponden con la realidad".

A continuación, el comunicado oficial:

El desmentido del Real Madrid sobre el fichaje de Enzo Fernández: "No ha realizado gestión alguna"

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"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

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Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad.

El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas".