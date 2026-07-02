Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 15:11h.

El club blanco aún se guarda un 50% de futuro traspaso, incluidos los bonus por objetivos

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El Real Madrid tiene una política de cantera en la que traspasa a los jugadores que no tienen sitio en el primer equipo, guardándose una opción de recompra por si explotan y se ganan una oportunidad con la camiseta blanca, y reservando también un porcentaje económico importante por futura venta en caso de que otro club importante cierre el fichaje de dicho jugador. Los casos de Víctor Muñoz marchándose traspasado al Liverpool, o más recientemente la operación de Nico Paz y su nuevo acuerdo con el Como, son ejemplos claros de este control sobre los jugadores criados en 'La Fábrica'. Ahora, el último jugador que se dispone a dejar una plusvalía importante tras su traspaso desde otro club es Álvaro Rodríguez, delantero del Elche CF.

En este sentido, según informa Mario Cortegana en The Athletic, el Bournemouth de la Premier League se dispone a pagar 25 millones fijos más cinco en variables por el ariete uruguayo. Una cifra que se antoja sumamente importante para los intereses del Elche CF de cara a confeccionar su plantilla la próxima temporada. Sin embargo, el Real Madrid, que aún posee el 50% de sus derechos, se llevará la mitad. Es decir, que el club blanco se llevará 12.5 millones, pudiendo alcanzar los 15, siempre y cuando el delantero logre cumplir con los objetivos de todos los los bonus marcados en el contrato del traspaso.

Los números de Álvaro Rodríguez en el Elche tras una temporada de intensa competencia

Así las cosas, el paso de Álvaro Rodríguez por el Elche CF se resume en 36 partidos disputados, en los que ha logrado marcar siete goles y servir cinco asistencias de la mano de Éder Sarabia. Su competencia con Rafa Mir y André da Silva ha sido feroz, aunque finalmente el equipo franjiverde se salvó del descenso en la última jornada, merced a los resultados de otros clubes.

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Así las cosas, el Real Madrid ingresa un pellizco inesperado que le vendrá de maravilla para afrontar los próximos movimientos que espera en el mercado de fichajes. Estos 12.5 millones, sumados a los dos 'kilos' que pagó el propio Elche para incorporar al jugador, más los posibles 2.5 que podría cobrar en un futuro si se cumplen los objetivos, hacen una cifra importante. Eso sí, a partir de aquí, el club blanco perderá todo derecho o posibilidad de repesca hispano-uruguayo, quien, a sus 21 años, pondrá rumbo a la Premier League.