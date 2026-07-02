Pastore confirma la salida de Enzo Fernández y se deja querer: “¿A quién no le gusta Madrid?”

Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 11:32h.

Javier Pastore, el agente de Enzo Fernández, ha confirmado que están trabajando para conseguir la salida del futbolista del Chelsea. Madrid, su principal destino

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El mercado de fichajes sigue ardiendo durante el Mundial. A pesar del torneo, ya hay muchos jugadores que han fichado por otros equipos estando concentrados con sus selecciones y los agentes no descansan durante estos días en los que los futbolistas tienen el mejor de los escaparates. Es el caso de Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, que negocia durante estos días su salida del club londinense y suena cada vez con más fuerza para reforzar al Real Madrid.

Javier Pastore confirma la salida de Enzo Fernández del Chelsea

Javier Pastore, su representante, ha confirmado en el diario MARCA que trabajan durante estos días para oficializar la salida de Enzo del Chelsea. El exfutbolista del PSG ha confirmado que el futuro del centrocampista argentino estará lejos de Londres y que Madrid es un destino que gusta mucho en su entorno. “Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final”, ha confirmado el agente del argentino. “Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club”, ha asegurado.

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Pese a no tener nada confirmado, Pastore reconoce la predilección del futbolista por vivir en Madrid, algo que ya confirmó en su día el entorno del jugador y fue ahí donde empezaron los rumores sobre su futuro vestido de blanco. “Tiene muchos amigos allí, y , es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Y yo también estoy en Madrid viviendo. Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo, pero aparte: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué en Madrid... hasta vivo ahí”, ha respondido Pastore al preguntarle por la ciudad madrileña.

El club por su parte sigue trabajando en reforzar la plantilla y la intención de Mourinho es terminar de confeccionar un vestuario definitivo para cuando empiece la pretemporada este próximo 13 de julio. Tras la compra definitiva de Nico Paz por el Como, Enzo es el futbolista que más interés despierta en la directiva merengue mientras el jugador sigue concentrado con Argentina en lo que resta del Mundial.