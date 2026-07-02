Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 09:00h.

El FC Barcelona permanece a la espera de que los rojiblancos permitan al argentino salir, una vez cierren su recambio

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La situación de Julián Álvarez y su posible fichaje por el FC Barcelona trae de cabeza a la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Y es que, si bien la baja de Antoine Griezmann ya era importante, y la posible marcha de Alexander Sorloth también está sobre la mesa, ahora con la intención declarada del argentino de marcharse del Riyadh Air Metropolitano pone en jaque a Mateu Alemany. Y es que va a hacer falta más de un jugador para que el conjunto rojiblanco pueda cerrar un ataque de garantías. Entretanto, el club culé se mantiene al acecho, a la espera de que los colchoneros se cubran las espaldas y permitan la salida del ariete.

En este sentido, el Atlético de Madrid estaría avanzando no uno, sino dos fichajes para cubrirse la espalda. El primero, según informa el diario L'Équipe, es Mason Greenwood. El club rojiblanco ya se habría puesto en contacto con el Olympique de Marsella y también con el Manchester United, quien aún posee el 40% de los derechos del futbolista. De este modo, según la citada información, la oferta formal llegaría de forma inminente.

Por su parte, el OM ya fijó su precio en 50 millones. A sus 24 años, el jugador aún tiene mucho fútbol por delante y sus cifras no dejan lugar a dudas: 16 goles y 7 asistencias en 32 partidos jugados este curso en la Ligue 1. No obstante, el jugador cuenta con otros clubes tras su fichaje, con el Fenerbahçe y la AS Roma siguiéndole la pista al delantero inglés.

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Sin embargo, no sería el único. Y es que, según adelanta el periodista Gianluigi Longari, el Atlético de Madrid estrecha el cerco sobre Nicolo Tresoldi. Los rojiblancos le siguen desde hace meses, y también han establecido ya los primeros contactos con su entorno para tratar de cerrar su incorporación. El coste del punta alemán estará en torno a los 30 millones de euros, quizá más, pero sus números le avalan: 19 goles y 7 asistencias en 40 partidos en la Jupiler Pro League, con apenas 21 años, evidencian que este delantero de 1.86 metros de altura tiene mucho futuro por delante.

El FC Barcelona espera a que el Atlético cierre los recambios de Julián Álvarez

Así las cosas el Atlético de Madrid incorporaría a dos perfiles muy diferentes pero, a su vez, complementarios, por una cifra en torno a los 80 millones de euros, quizá algo más. Uno, Greenwood, rápido al espacio, con capacidad de desborde y autosuficiente. Otro, Tresoldi, un jugador más de área, posicional y de referencia. Ambos, a una edad con mucha proyección y con su mejor fútbol aún por llegar.

Por su parte, el FC Barcelona sigue esta sucesión de acontecimientos con atención. No en vano, según comentó el propio Joan Laporta en rueda de prensa, el Atlético de Madrid le confirmó que no accedían a vender a Julián Álvarez porque aún no tenían un reemplazo. En este sentido, el club rojiblanco ahora acelera dos fichajes para cubrirse las espaldas en la delantera, por lo que, según las palabras del presidente barcelonista, la operación podría desbloquearse de forma inminente. Es por eso que el club azulgrana aún no ha retirado la oferta por el argentino, y la mantendrán sobre la mesa durante las próximas semanas.