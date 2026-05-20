Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 09:47h.

Dortmund, Leverkusen, Estrasburgo y Arsenal también lo quieren

William Gomes, el fichaje sorpresa del Atlético de Madrid: "Ya hay contactos"

Compartir







Con la posible salida de Julián Álvarez, y teniendo en cuenta que también se marcha Antoine Griezmann, la dirección deportiva busca opciones para reforzar su plantilla de cara al próximo curso. Uno de los futuribles es Joao Gomes, quien, a priori, no convence a la afición rojiblanca debido a su alto coste. Sin embargo, también hará falta uno o varios refuerzos en la delantera. Es ahí donde entra el nombre de Nicolò Tresoldi, una de las perlas del Brujas y que ya sabe lo que es marcarle a los de Diego Pablo Simeone.

Así las cosas, según avanzan en Sky Sports Alemania, el Atlético de Madrid sigue al delantero, de 21 años. No sería el único club que permanece atento a su evolución, pues el Estrasburgo, así como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen e incluso el Arsenal, reciente campeón de la Premier League, también le siguen la pista. En este sentido, el Brujas ya habría rechazado una propuesta de 30 millones de euros, por lo que el Atlético de Madrid tendría que desembolsar una cantidad superior si quiere tener alguna opción con el ariete.

Quién es Nicolò Tresoldi, perla del Brujas y seleccionable por Italia, Alemania y Argentina

Nicolò Tresoldi es un jugador de 21 años nacido en Cagliari, Italia, pero criado en Alemania. Allí, el jugador ha participado con las categorías inferiores de la Mannschaft, llegando hasta la selección sub 21. De este modo, el ariete es seleccionable por Italia y por Alemania, así como por Argentina, ya que su madre es de ese país.

Sin embargo, hasta la presente el delantero ha participado con las categorías inferiores de Alemania, llegando a la selección sub 21, con la que ha logrado marcar 12 goles en 24 partidos. A nivel de clubes, sus números esta temporada son de 19 goles y siete asistencias en 56 partidos, contando Jupiler Pro League, los play off de la liga belga, la fase previa de la Champions y la fase liga de la UEFA Champions League. También ha jugado la copa de Bélgica y la Supercopa belga, sin marcar ningún gol.

A nivel futbolístico, Nicolò Tresoldi es un delantero de 1.86 metros. Pese a su estatura, es un punta con gran movilidad, que juega bien de espaldas a portería y que rompe muy bien al espacio en velocidad. Aunque el apartado que mejor le define es su eficacia de cara a la portería rival. Por lo tanto, sería un perfil interesante para el fútbol que practica el Atlético de Madrid. Su valor de mercado es de 13 millones de euros según Transfermarkt, pero si el Atlético de Madrid quiere tener alguna opción de firmarle tendrá que ofrecer una cuantía muy superior al doble de esa cifra.