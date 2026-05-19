Rubén Uría Madrid, 19 MAY 2026 - 10:25h.

Información de cómo está, ahora mismo, cada uno de los casos

Koke se rompe en la despedida de Griezmann: “Ahora se me va mi hermano”

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Todo lo que tiene un principio, tiene un final. Se está acabando un ciclo para algunos de los jugadores más emblemáticos de la historia contemporánea del Atlético de Madrid. Tras el ‘au revoir’ a Antoine Griezmann, el club rojiblanco tiene tres carpetas en el escritorio de Mateu Alemany. A saber: Koke, Giménez y Oblak. Tres pilares monumentales, tres pesos pesados del vestuario y tres soldados del ‘cholismo’. Nadie es eterno, nadie es imprescindible y tanto los jugadores como el club tendrán que reunirse, tomar una decisión y comunicar qué es lo mejor para su futuro.

Con Koke, la situación es la siguiente: Hace días que Koke está reflexionando acerca de su carrera, tiene que tomar una decisión y se espera que estos días la haga pública. Aún tiene que hablar con Simeone y con el club. La decisión no está tomada. Lo normal es que siga, porque su esposa está vinculada con la Fundación y porque su familia hace años que ha echado raíces en Madrid, pero ‘Kokinho’ quiere escuchar qué tiene que decir el club. Su caso no tiene comparación con el de ningún otro compañero. No es que esté pensando en irse a otro equipo, es que Koke es muy competitivo. No quiere quedarse para pintar poco, sino decidir su futuro siempre desde la perspectiva de ser importante para los compañeros y seguir pesando en el césped. Después de una de sus mejores temporadas en el Atleti, comenzando con el rol de jugador residual y acabando como ejemplo y referencia, el capitán decidirá su futuro en los próximos días.

Más fuera que dentro está otro ilustre del vestuario, Josema Giménez. Salvo giro inesperado va a salir del Atlético de Madrid. Josema lo está pasando mal por su situación, por el tema de las lesiones recurrentes y porque tiene una situación familiar delicada. Si él desea abandonar la nave, el club le va a facilitar la salida. Existe un pacto de caballeros no escrito entre club y jugador que consiste en que, si Josema necesita salir para estar más cerca de su país natal, Uruguay, el club le dará el OK a su salida. Giménez aún tiene un año de contrato por delante, pero la relación con el club es fantástica y será el uruguayo el que tome su decisión. Lo normal sería que no siga la próxima campaña.

El tercer nombre marcado en rojo en la agenda colchonera es el de Jan Oblak. El mejor portero de la historia de la Liga y leyenda absoluta del Atlético de Madrid también podría salir este verano del club. Como ya se comentó en ‘El Club de Uría’ hace semanas, Oblak maneja un par de suculentas ofertas de clubes de Arabia Saudí. Le ofrecen un salario estratosférico, pero el montante de la operación no dejaría el dinero que el Atleti vería idóneo para dar luz verde a su salida. Para salir, los árabes tendrán que poner más de su parte en el tema económico. Oblak tiene dudas sobre si seguir en el Atleti o cerrar un ciclo y marcharse. El esloveno tiene pendiente una charla con el Cholo. Durante los últimos años, el club intentó rebajar el salario del portero, el mejor pagado de toda la plantilla, sin éxito. Quizá acabe pasando este verano, porque el Atlético de Madrid necesita esa rebaja para poder encajar varias piezas del mercado en su estructura financiera. Quizá eso le ayudaría a cumplir su contrato. En todo caso, la vía árabe está abierta y Oblak podría querer salir.

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Spoiler: Atentos al último partido de Liga en Villarreal. Cada gesto de Koke, Oblak y Giménez, será una pista sobre su futuro. Es ley de fútbol y ley de vida: todo lo que tiene un principio, tiene un final.