El Atlético convierte a Griezmann en eterno: será la imagen del carnet de socio 2026/27

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 21:26h.

El Atlético quiso convertir al delantero en símbolo eterno del club

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La despedida de Antoine Griezmann dejó otro momento inolvidable para la historia del Atlético de Madrid. En mitad del homenaje organizado en el Metropolitano, el club rojiblanco anunció que el delantero francés será la imagen oficial del carnet de socio de la temporada 2026/27.

Un gesto cargado de simbolismo con el que el Atlético quiso inmortalizar definitivamente a una de las mayores leyendas de su historia.

Los niños de la cantera y el socio número dos

Uno de los instantes más emotivos de la noche llegó cuando saltaron al césped dos niños de la cantera rojiblanca junto al socio número dos del Atlético de Madrid para entregarle un presente muy especial a Griezmann.

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El delantero, visiblemente emocionado, escuchó las palabras dedicadas por el club mientras todo el estadio permanecía en pie aplaudiendo.

La presencia de los canteranos simbolizaba el legado que deja el francés dentro del Atlético y la huella que deja en las nuevas generaciones de futbolistas rojiblancos.

Griezmann será la imagen del carnet de socio

Después llegó el anuncio más especial de la despedida: Antoine Griezmann será la imagen del carnet de socio del Atlético de Madrid en la temporada 2026/27.

El Metropolitano respondió coreando el nombre del francés mientras Griezmann apenas podía contener las lágrimas.

El gesto convierte al delantero en una figura eterna dentro de la identidad del club, ya que todos los socios rojiblancos llevarán su imagen durante la próxima temporada.