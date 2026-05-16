Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 13:21h.

Diego Pablo Simeone recuerda con cariño sus años junto a Griezmann

Griezmann no es el único: nueve jugadores del Atlético de Madrid podrían despedirse del Metropolitano ante el Girona

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El Atlético de Madrid-Girona de este domingo será especial para toda la familia colchonera por la despedida de Antoine Griezmann del Metropolitano antes de su salida del club. La rueda de prensa previa de Diego Pablo Simeone ha estado marcada por ello y se ha podido ver al Cholo más sentimental recordando lo que ha sido el futbolista francés y su relación tanto profesional como personal durante estos años.

Las palabras de despedida de Diego Pablo Simeone a Antoine Griezmann

Despedida de Griezmann y cuál es el mejor momento con él: "No hay un momento solo para poder explicar la relación que se ha construido desde el respeto, la admiración, el saber estar en el lugar donde estar sin pasar esa línea finita del entrenador, amigo, familia... tenemos una gran relación con su familia, lo queremos muchísimo. Ha venido muy joven, ha crecido de una manera extraordinaria con un trabajo personal muy grande, convencidísimo de todo su talento, de toda su jerarquía. Logró llegar al lugar más grande que tienen los futbolistas que es ganar un Mundial. Es el goleador histórico del Atlético de Madrid. Tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable y la verdad es que no tengo un momento solo de relación con él. Me recuerdo aquel día que vino a contarme antes de irse a Barcelona que iba a dejar el Atlético. Fue doloroso pero era un momento que tenía que salir porque era bueno también para que se dé cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Cuando volvió: alegría, felicidad, sabía que volvía un genio. Tuvimos un genio muchos años dentro del Atlético de Madrid y, seguramente, lo extrañaremos".

Evolución de Griezmann como clave en su carrera: "Está claro que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo como se hizo cargo siempre él, con la responsabilidad de llevar el famoso peso del equipo que se ha depositado mucho en él o en Koke, sobre todo, durante estos años. Son futbolistas que han logrado con su experiencia y su peso, que a veces es muy difícil explicarlo porque no es el de los kilos, es el peso específico de una persona en un campo de juego. Antoine lo tuvo y trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad".

Cómo le gustaría a Simeone que recordara la afición a Griezmann: "En realidad, como creo que a él le gustaría: como una gran persona, como es, dejando un lado al deportista es un tipo noble, humano, responsable, que siempre ha estado predispuesto para lo que necesitaba el Atlético de Madrid, que ha tenido la humildad de volver y volver a empezar para volver a ganarse a la gente que, obviamente, por el amor que tenía en su momento se enojó. Creo que él seguramente querrá ser recordado dentro del Atlético de Madrid por la persona que es y ni qué hablar el goleador insaciable que ha sido".

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Semana más sentimental para Simeone por la despedida de Griezmann y recuerdo de cuando Valverde le puso cinco minutos en un Barça-Atleti: "Ahí jugamos un poco diciéndole '¿cinco minutos te ponen?'. Pero sí, obviamente mañana será un día importante para él y su familia sobre todo porque también hay una familia detrás que siempre acompaña y lo ha acompañado para ser la persona y el futbolista que es. Lo que sí, obviamente, genera y va a generar mañana desde lo emocional el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Está claro que mañana esperemos poder hacer un gran partido, me gustaría, que seguramente sucederá, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que le dio todo".

Despedida de Griezmann como ejemplo de lo que debe ser una leyenda: "Yo creo que ya, el club lo ha representado en varios futbolistas de la talla de Antoine. Me vienen a la mente enseguida Fernando Torres y un montón de chicos que han atravesado esa salida dura y difícil porque los años pasan y necesitamos seguir compitiendo. Aceptar el lugar que uno tiene no es fácil pero es entendible porque todos pasamos por esa etapa de futbolistas que se termina una gran etapa y creo que el club lo ha representado muy bien. No tengo ninguna duda de que en ese sentido se repetirá lo que ya viene pasando varios años y el club lo viene gestionando muy bien".

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Balón de Oro de Griezmann en 2018 que mereció y si es el jugador más importante que ha entrenado Simeone: "Insustituible no porque creo que en la vida nadie es insustituible, nadie. Pero sí un jugador especial, que más allá de la relación deportiva que hemos tenido, hemos tenido una muy linda relación familiar. Está claro que ese espacio lo pudimos manejar de una manera muy buena".