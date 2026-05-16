Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 10:27h.

La oferta del cuadro luso, según confirmaban a este periódico, era de 14 millones fijos más 3 en variables

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El de Sergi Altimira promete ser uno de los grandes nombres del verano en clave verdiblanca. El centrocampista de 20 años es uno de los principales activos del Real Betis, que aguarda la posibilidad de cerrar una gran venta antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del presente ejercicio. Sin la continuidad deseada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, el futbolista catalán está dispuesto a escuchar ofertas, siendo el Sporting de Portugal y el RB Leipzig los primeros que le han trasladado el deseo de hacerse con sus servicios, aunque esta promete ser una historia cuyo desenlace no se vaya a producir de manera inminente.

El Sporting de Portugal trasladó hace dos semanas, de manera oficiosa, su interés por el futbolista, haciéndole ver al Real Betis que estaban dispuestos a negociar un traspaso. Según han confirmado a ElDesmarque la primera oferta en firme ha sido de 14 millones de euros fijos más 3 en variables, pero esta ha sido declinada por el club hispalense.

Y según informaban ahora los compañeros de A Bola el conjunto luso pretende elevar su apuesta y presentar una propuesta superior durante los próximos días que pueda satisfacer las pretensiones de la entidad andaluza.

Mientras tanto, y de manera paralela, Sergi Altimira tuvo un encuentro con el director deportivo del RB Leipzig, aunque el Real Betis nunca tuvo conocimiento de la reunión y en el club se tuvieron que enterar por la prensa. Por el momento permanecen a la espera de que puedan presentar oferta, algo que no ha llegado. Lo que sí tienen claro en Heliópolis es que, pese a que se cerraría el ejercicio de manera positiva, no se tiene ningún tipo de prisa con el jugador. El Betis no malvenderá al centrocampista y en ningún caso lo dejarán salir por menos de 20/25 millones de euros. Sabe que tiene ofertas, que la puja beneficia al club y que el paso de los días hará que pueda llegar alguna propuesta mayor.

En lo que se refiere a su rendimiento deportivo, la realidad que desde la llegada de Sofyan Amrabat el rol del catalán nunca volvió a ser el mismo. Si bien acumula más de 2.000 minutos entre todas las competiciones, la mayoría de sus apariciones fueron en la fase de grupos de la Europa League, perdiendo incidencia conforme el equipo iba pasando rondas. Solo ha sido titular en el 36% de los partidos y a pesar de no haber demostrado menos que él, en su posición han tenido mayor protagonismo esta temporada jugadores como Marc Roca o Pablo Fornals además del propio marroquí. Un escenario que le invita a replantearse su futuro.