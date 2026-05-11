El RB Leipzig se reúne con Sergi Altimira en Sevilla

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 17:08h.

El director deportivo del Leipzig se ha sentado con el jugador en un conocido restaurante de la ciudad

Guilherme Fernandes volverá al Betis en verano

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Noticia de última hora. Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, se ha reunido este lunes con Sergi Altimira en un conocido restaurante de la ciudad hispalense para conocer su predisposición de cara a una posible salida este verano, tal y como han recogido los compañeros de Zona Mixta. El Real Betis sabe que el centrocampista es uno de los grandes activos del club, que espera sacar entre 20 y 25 millones por su venta en verano. Sin la continuidad deseada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, el centrocampista ya buscó una salida en los dos mercados anteriores, pero la oferta del Eintracht de Frankfurt no fue suficiente para la entidad.

Sergi Altimira, un activo en el mercado

Hace unas semanas el Sporting de Lisboa se puso en contacto con dirigentes del Real Betis para saber las intenciones del club de cara a una posible venta y el propio Sergi Altimira, a través de sus agentes, tuvo conocimiento de ese interés, pero por el momento siguen sin haber trasladado una oferta formal.

Lo cierto es que desde la llegada de Sofyan Amrabat el rol del catalán nunca volvió a ser el mismo. Si bien acumula más de 2.000 minutos entre todas las competiciones, la mayoría de sus apariciones fueron en la fase de grupos de la Europa League, perdiendo incidencia conforme el equipo iba pasando rondas. Solo ha sido titular en el 37% de los partidos y a pesar de no haber demostrado menos que él, en su posición han tenido mayor protagonismo esta temporada jugadores como Marc Roca o Pablo Fornals además del propio marroquí. Un escenario que le invita a replantearse su futuro.

El último día del mercado del pasado verano llegó una oferta formal del Eintracht, pero el Real Betis la rechazó de inmediato al considerarla "ridícula", dejando claro que en ningún caso malvenderían al centrocampista, que de salir debería hacerlo por más de 20-25 millones de euros.

Con 24 años, el mediocentro es uno de los mayores activos del Betis actual y su valor sigue creciendo, pese a que no sea indiscutible en los onces de Manuel Pellegrini. El pasado tuvo ofertas de Portugal, aunque en Heliópolis siempre han consolidado que tenía un perfil perfecto para la Premier League, de ahí que siempre se le haya vinculado con el City de Pep Guardiola. Un jugador llamado a ser una de las grandes ventas del verano, si es que las dos partes lo consideran oportuno.