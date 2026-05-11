Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 09:39h.

El Valladolid no ejecutará la opción de compra y el Betis deberá valorar qué hacer con el guardameta

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Valladolid ha decidido no ejecutar la opción de compra de Guilherme Fernandes -por la imposibilidad económica de asumirlo- y el guardameta regresará este verano al Real Betis, que deberá decidir qué hacer con él. El arquero portugués alargó su vinculación justo antes de salir a préstamo y tiene contrato hasta 2027, siendo este el último verano en el que en Heliópolis podrían hacer caja por él, aunque la desvinculación de Adrián San Miguel le abre la posibilidad de convencer a Manuel Pellegrini para quedarse como tercer portero.

Los dos clubes acordaron en verano una cesión que incluía una opción de compra de unos 500.000 euros que se convertiría en obligatoria si el Valladolid lograba el ascenso, además de una posibilidad de recompra que el Real Betis podía guardarse durante dos ventanas diferentes, pero la imposibilidad del club blanquivioleta de hacerse con los servicios de un futbolista con la dimensión de su salario han terminado desestimando la operación.

Guilherme, por momentos el mejor portero de Segunda

Si bien a partir de marzo desapareció de las alineaciones, una vez el Real Valladolid ya había tomado la decisión, lo cierto es que el portugués llegó a ser por momentos uno de los mejores porteros de Segunda División e incluso durante los dos primeros meses de competición lideró la clasificación del Zamora.

El equipo fue encadenando malos resultados, pero Guilherme Fernandes siempre fue de los más destacados. Incluso fue premiado en dos ocasiones como el mejor jugador del mes. En su bagaje emergen siete porterías a cero en 29 partidos.

La pasada campaña fue el portero titular del filial, con el que jugó 35 partidos y dejó su portería a cero en diez ocasiones. Con el primer equipo verdiblanco llegó a ir convocado en la mitad de las jornadas de LALIGA EA Sports, en 19 ocasiones, pero no disputó minuto alguno. La idea del Real Betis era que el jugador dispusiera de minutos en una categoría superior a la Primera RFEF en la que juega el segundo equipo, y que pudiese seguir creciendo como portero. Ahora se abre un nuevo escenario para él, con la posición de tercer portero vacante, aunque a sabiendas de que la gran apuesta de futuro del club es la de Manu González (19 años).