Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 10:42h.

El Betis se guardará un porcentaje de una futura venta por la salida de Dani Pérez al Valladolid

El Betis deberá estudiar la salida de alguno de sus extracomunitarios

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Mientras todavía agota sus opciones remotas de mantener la categoría, el Betis Deportivo ya trabaja para sentar las bases de lo que será la planificación de la próxima temporada, en la que el objetivo deberá ser, salvo milagro en estas últimas cuatro jornadas, pelear por el regreso a Primera RFEF. La plantilla, como de costumbre, tendrá un amplio porcentaje de canteranos de base, sobre todo con esa esperanzadora camada que dará el salto del juvenil A, flamante campeón de España. También habrá lugar para las despedidas, dado que muchos terminan contrato y algunos otros, todavía con vinculación, deberán buscar fuera nuevas oportunidades.

Hasta seis jugadores terminan contrato en el próximo mes de junio y, según confirmaban a ElDesmarque, ninguno de ellos renovará. La única salida por la que el Real Betis obtendrá algún tipo de rédito es la de Dani Pérez. El centrocampista tiene un preacuerdo para marcharse al Valladolid a coste cero, aunque, a modo de deferencia entre las partes, el club verdiblanco se quedaría un 20% de una futura venta y que, además, también se guarda una opción de recompra. Esta posibilidad se alarga en el tiempo. Serán 4 millones mientras el Pucela se mantenga en Segunda División y subiría hasta los 7 millones si ascienden a Primera.

Vlad Rafaila llegó cedido el pasado verano, procedente del FCV Farul de Rumanía. El guardameta causó gratas expectativas a su llegada, tras cuajar buenas actuaciones en el sub20 del Lecce en Italia y ser llamado por la selección sub21 de su país, pero la realidad es que ni siquiera ha tenido oportunidades en el filial. Solo jugó contra el Teruel. Un escenario similar al de Germán García. El también guardameta del filial, que llegó a ir convocado en tres ocasiones con el primer equipo, apenas ha jugado cinco partidos, en los que ha encajado 16 goles, opacado por la brillantez bajo palos de Manu González. A las puertas de cumplir 23 años, el sevillano termina contrato en junio y no hay visos de renovación.

Elyaz Zidane fue una de la revelaciones del pasado Mundial sub20. El hijo de Zinedine Zidane cuajó un torneo casi perfecto, saltando al escaparate, pero la realidad es que en el filial ha ido alternando titularidades con suplencias. No juega un minuto oficial desde el pasado mes de febrero. También terminan contrato Sorroche y Carlos Reina, a los que en principio tampoco se les renovará.