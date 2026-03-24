El Betis deberá estudiar la salida de alguno de sus extracomunitarios

Álvaro Borrego 24 MAR 2026 - 20:43h.

Con el regreso de Petit en verano serán cuatro extracomunitarios para tres plazas

Pellegrini toma decisiones

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A solo dos meses para el final de la competición, el Real Betis ya plantea los posibles escenarios de cara a la próxima temporada. El consejo de administración obra sobre varios contextos, dependiendo todos ellos de si el equipo logra o no una plaza para la próxima edición de la Champions League. Por el momento son cuatro los futbolistas que terminan contrato en junio, por lo que la dirección deportiva ya trabaja con varias certezas, de primeras con un poco de margen para concretar alguna incorporación incluso antes del cierre del curso. Otro elemento a estudiar será qué pasará con las plazas extracomunitarias, dado que LALIGA únicamente permite tener a tres 'extranjeros' en nómina y a partir de junio, con el regreso de Gonzalo Petit, la entidad dispondrá de cuatro en esa lista.

Actualmente son Natan de Souza, Antony Matheus dos Santos y Nelson Deossa los tres futbolistas que ocupan plaza de extracomunitario. Con el regreso de Gonzalo Petit, cedido ahora en el Granada, serán cuatro los que cumplan esos requisitos, por lo que el Real Betis, salvo que alguno obtenga la nacionalidad española, algo realmente complejo a estas alturas, deberá dar salida al menos a uno de ellos.

Lo cierto es que cualquier escenario es posible. Uno de los que más papeletas tiene para salir es Natan de Souza, cuyo valor de mercado no para de crecer y oposita a ser una de las grandes ventas del verano, siempre y cuando llegue una oferta a la altura de las pretensiones del club, con la Premier League como más que posible destino. La valía de Antony tampoco pasa desapercibida en Europa, pero dada la inversión realizada por el Betis, y sobre todo lo que supondría para cualquiera afrontar su salario, no será ni mucho menos fácil verle fuera de Heliópolis a partir de verano.

Otro de los extracomunitarios es Nelson Deossa, por el que el Real Betis pagó algo más de 11 millones de euros este verano. Llegó lesionado y le costó entrar en la línea de rotación, pero poco a poco fue mejorando en sensaciones. Su mejor actuación con la elástica verdiblanca la firmó contra el Valencia, siendo clave en el 2-1 definitivo, y para sorpresa de muchos, lejos de tener continuidad, una semana más tarde el entrenador lo dejó en el banquillo. Apenas ha jugado 86 minutos en los últimos siete compromisos. Ni siquiera está entre los 15 futbolistas que más minutos ha disputado esta temporada.

El último en discordia es Gonzalo Petit, sobre el que el Real Betis deberá decidir qué es lo mejor para su futuro. El uruguayo es una apuesta de futuro de la dirección deportiva, pero se vio obligado a salir en verano precisamente por la imposibilidad de ocupar una plaza de extracomunitario, con el cupo ya completo. Con contrato hasta 2031, volverá a Heliópolis a las puertas de cumplir 20 años, sin la certeza de si volverá a salir cedido o trabajará para reivindicar una oportunidad. Siete goles y una asistencia lleva en su primera temporada en España.