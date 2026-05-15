Fran Fuentes 15 MAY 2026 - 12:21h.

ElDesmarque ha estado presente en la rueda de prensa del entrenador portugués y hemos preguntado por su futuro

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José Mourinho ha comparecido en la sala de prensa del SL Benfica, cuya temporada acabará este mismo sábado, después del partido frente al Estoril. El técnico portugués ha valorado su futuro en el conjunto lisboeta, confirmando que tiene una oferta para continuar en el Estádio da Luz. Del mismo modo, en clave Real Madrid, ha defendido la gestión de Álvaro Arbeloa tras la crítica velada de Kylian Mbappé, y no ha querido responder nada sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez que tanto revuelo ha causado. Por último, ha marcado los plazos en los que tomará una decisión sobre su futuro. A continuación, sus palabras:

Sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez, José Mourinho no quiso comentar nada: "No la he visto. E incluso si la he visto, quién soy yo para responder a una entrevista de un presidente. No lo hago nunca. Mucho menos, de un presidente con la historia de don Florentino".

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Sobre su futuro en el Benfica o en el Real Madrid, el técnico no ha querido dar detalles: "Con el único presidente que hablo, que hablo todos los días, es el presidente Rui Costa. También he dicho ya que no tengo nada que esconder, y pienso que el Benfica tampoco", explica. Del mismo modo, revela que el conjunto lisboeta quiere renovarle: "El miércoles, mi agente ha recibido la propuesta oficial por escrito del Benfica, que me ha querido enviar. Yo le he dicho no, no quiero, ahora no quiero nada. El domingo sí.

Lo que sí ha dejado claro es que él personalmente no ha tenido aún ninguna conversación con el club blanco: "Y con Real Madrid no he tenido ningún contacto, ni con el presidente ni con nadie de la estructura, no he tenido nada.

La próxima semana es muy importante para mí, para mi futuro. Importante también para el Benfica, porque el Benfica, cuando termine la temporada, tiene obviamente que iniciar la próxima. Pero por contrato, por acuerdo nuestro, cuando yo llegué, tuvimos esta ventana de días, no sé, ocho días, diez días, no sé, para ver lo que hay", asegura.