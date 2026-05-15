Marcelino explica por qué remontó el Sevilla y responde al morbo con Iñigo Pérez: "Maravilloso"

Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 12:03h.

El entrenador del Villarreal entiende la relajación de su equipo

El Big Data predice el final del descenso en LALIGA: cuatro equipos se alejan y cinco tienen problemas

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Marcelino García Toral afronta sus dos últimos encuentro al frente del Villarreal CF. Con el objetivo amarrado, el técnico aún pelea por confirmar una tercera plaza a la que también oposita el Atlético de Madrid. Tras la derrota ante el Sevilla FC en La Cerámica, el submarino amarillo deberá visitar Vallecas, un encuentro con morbo en los banquillos.

A un lado Iñigo Pérez; al otro, Marcelino. El entrenador groguet se medirá al que probablemente sea su sustituto en el Villarreal. Aunque algo irónico, el asturiano no se lo toma como tal y habla de la tercera plaza, así como explica la remontada del Sevilla.

Marcelino García Toral responde a la remontada del Sevilla y a Iñigo Pérez

La lucha por el descenso. "Hay una cantidad de equipos que están luchando por evitar el descenso... tremendo. Estamos en una situación que hace muchos años que no vemos. Equipos con 40 puntos, enfrentamientos directos... está duro y para todos los equipos es una situación estresante".

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La ambición por el tercer puesto. "Es una ilusión y estamos ahí. Hemos ocupado en muchas jornadas de la competición el tercero puesto, pero también influye el objetivo. Nuestra obligación es ser lo más exigentes que podamos con nuestro rendimiento. No tengo ninguna queja de la actitud del equipo el pasado partido contra el Sevilla. Con esa idea iremos a Vallecas. En el peor de los casos todavía dependeríamos de nosotros mismos en la última jornada".

La remontada del Sevilla. "Siempre que juegas un partido tienes la ilusión de ganar. Teníamos un 2-0 a favor, pero luego la hora restante de partido no estuvimos al ritmo e intensidad que tuvo el rival. Puede ser que esa necesidad con la que vino el Sevilla pudo a la nuestra, pero con ese 2-0 todo parecía ser que el desenlace podía ser diferente. En el fútbol tienes que ser continuo en todo, y nosotros influenciados por una temporada muy exigente y algo ya logrado, quizás nos faltó ese punch que tuvimos en otras ocasiones".

Morbo ante Iñigo Pérez, su posible sustituto. "Lo valoro como cualquier otro partido. El morbo para mí no existe, los entrenadores somos los que estamos en el banquillo... el de Vallecas es pegadito y en la banda, hay que tener cuidado. Partido bonito como todos. Penúltima jornada. Maravilloso".