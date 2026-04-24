Jorge Morán 24 ABR 2026 - 17:58h.

El presidente ha ofrecido al técnico continuar con el proyecto en Vallecas

Iñigo Pérez y lo que significa el p*** Rayo: "Todo nos pasa a nosotros"

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Con el Rayo Vallecano jugándose el descenso en LALIGA EA SPORTS, pero sobre todo, con el sueño de las semifinales de Conference League, las noticias no dejan de aparecer alrededor de Iñigo Pérez. El técnico de Navarra ya ha sido relacionado tanto con el Athletic como con el Villarreal, con el que podría incluso tener un acuerdo verbal. Pese a ello, el entrenador se aleja de estos rumores e incluso se enfada cuando se lo recuerdan.

El técnico del equipo vallecano no quiere ningún tipo de noticia que pueda desestabilizar al equipo en este tramo tan importante de la temporada y así lo dejó claro en rueda de prensa. "No me enteré y me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma", comenzó diciendo. "Si algo he intentado es que todos entiendan que lo importante es lo colectivo. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador", señaló.

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Martín Presa y el futuro del Rayo Vallecano

Un futuro sobre el que fue preguntado su presidente, Martín Presa, quién catalogó la información como tan sólo un rumor. "Estamos muy metidos en la competición. Entiendo que la prensa tiene que dar noticias y que algunas pueden desestabilizar, pero nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar", explicó en la presentación del X Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque “Villa de Alalpardo”.

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Presa incluso fue más allá y habló del deseo que quiere cumplir la entidad rayista con Iñigo Pérez. "La intención es que siga", comenzó diciendo. "Me gustaría que fuera el Cholo Simeone del Rayo. Hemos apostado por él y eso queremos. Vamos a intentarlo", destacó el presidente.

Además de hablar sobre el futuro de Iñigo Pérez, Presa también habló del momento del Rayo Vallecano. "Hay que pensar en la Real Sociedad y en la permanencia", dijo sobre un equipo que debe ser 'humilde' y que tiene que pensar en el 'importantísimo partido de LALIGA' antes que en Europa. "Después tenemos una semifinal de Conference ante un rival que nos triplica en presupuesto y daremos todo, pero sin dejar la Liga, que es fundamental", apuntó.