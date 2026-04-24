Jorge Morán 24 ABR 2026 - 00:31h.

El técnico habló del 'día más importante de su carrera'

Dani Cárdenas, subido en un balón y arreglando la red de la portería de Vallecas con esparadrápo

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Durante años, el Rayo Vallecano ha sido conocido fuera del barrio como el 'Rayito'. Algo que nunca gustó entre los aficionados, queriéndose alejar de un diminutivo que sólo les hacía más pequeños ante sus rivales. Pero fue con la llegada de la Conference League y, gracias a los gritos e insultos de los hinchas del Skendija, cuando en Vallecas se instauró un nuevo cántico.

Desde hace ya varios meses, cada vez que el equipo madrileño consigue una victoria o un gol importante sus aficionados comienzan una canción que para muchos sería un insulto, pero no para los vallecanos. "Puto Rayo, Puto Rayo, eh eh" se escucha al unísono por las gradas y calles de Vallecas. Incluso por toda Europa ya conocen un cántico que se ha vuelto una seña de identidad para los hinchas.

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La explicación de Iñigo Pérez por el 'Puto Rayo'

Y ante el Espanyol, tras el gol de Camello, esto volvió a sonar en Vallecas. Un cántico sobre el que fue preguntado Iñigo Pérez en rueda de prensa, demostrando que ha entendido a la perfección lo que significa representar a un barrio que nunca le ha dejado sólo.

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"Significa mucho. Esto es mi reflexión propia, quizá no sea la que compartáis", comenzó avisando el técnico navarro. "Es cambiar la mentalidad del rayito, de que todo nos pasa a nosotros, que puede ser cierto, tenemos nuestras dificultades y problemas... por una sensación de que también podemos llegar a jugar unas semifinales de Conference, que podemos clasificarnos a Europa y lo he dicho aquí muchas veces, podemos jugar finales", señaló. "Ese cántico significa una especie de metamorfosis de la mentalidad de los jugadores del Rayo Vallecano que va acorde a lo que vemos en las gradas. Me gusta más este cántico que el anterior", apuntó con una sonrisa.

La importancia de la victoria ante el Espanyol fue tanta, dejando el descenso a cinco puntos, que hasta Iñigo Pérez la destacó como uno de los días más felices. "Viendo la clasificación, viendo lo hecho en la Conference League, ganar a un rival tan difícil era motivo de celebración. Hoy era el partido más importante desde que estoy en el Rayo", aseguró.

"Los objetivos son ambiciosos y para permanecer en Primera, el día de hoy era muy importante porque nos impulsa para el domingo contra la Real Sociedad y de cara a afrontar la fase final, te posiciona en un lugar de cierta estabilidad. El día de hoy es muy importante por lo que hemos dejado atrás en todo este año", zanjó Iñigo.