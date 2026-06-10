Javi Rayo 10 JUN 2026 - 14:03h.

Iker Casillas desvela cómo ha cambiado su vida desde el infarto que sufrió en 2019

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Semana muy importante para Iker Casillas. El exportero se encuentra en Oporto tratando de ganar un litigio en el que reclama 3,7 millones de euros en concepto de indemnización por el infarto que sufrió en mayo de 2019 mientras entrenaba con el club portugués en la ciudad deportiva. El exfutbolista madrileño esgrime que el infarto se debió a un exceso de actividad física y es por ello que le reclama el montante millonario al que fuera su club. Iker Casillas ha pedido durante su comparecencia celebrada en el Palacio de la Justicia de Oporto una indemnización en concepto de incapacidad laboral.

Iker Casillas: "No puedo más"

La versión de Iker se contrapone totalmente con la del doctor Nelson Puga, por aquel entonces médico del Porto. El facultativo aseguró que Iker se iba a recuperar totalmente hasta el punto de poder hacer vida normal sin problemas, además aseveró que el infarto y la práctica de ejercicio físico no tenían relación alguna, pero según revela el propio Casillas, esa afirmación está muy lejos de la realidad. "Voy al gimnasio, juego al pádel, pero no puedo correr, sólo consigo unos 20 ó 50 metros. No puedo más. Creo que pasaron siete meses hasta que recordé lo que era. Yo era un deportista", afirma el ex del Real Madrid. Según la revista Hola, Casillas "toma una extensa lista de medicamentos" a diario desde 2019 con el objetivo de evitar volver a sufrir otro infarto. Tanto la aseguradora del club como el propio club se niegan a pagar esos 3,7 millones de euros que pide el campeón del mundo, con lo que será la justicia portuguesa quien decida cuál de las partes tiene la razón.