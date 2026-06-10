Celia Pérez 10 JUN 2026 - 11:21h.

El extenista manacorí ha dado su punto de vista tras el triunfo de Florentino

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El Real Madrid vivió este domingo un nuevo momento clave en el devenir de su futuro. Los socios acudieron a votar en las que eran las primeras elecciones a la presidencia del club en 20 años con Florentino Pérez y Enrique Riquelme frente a frente en las urnas. Con un total de 21.721 votos, Florentino se impuso a su rival tras un ardua campaña electoral. Sobre todo ello se ha pronunciado esta mañana Rafa Nadal en un torneo de gol que tiene lugar en Mallorca para recaudar fondos para la investigación sobre la ELA y la Escleroris Múltiple.

"Los socios han votado. Creo que los dos han hecho una buena campaña. Al final esto es la democracia. Ha ganado el que ha ganado. Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Su misión no está terminada. Me parece bien. Enrique es joven. Tendrá tiempo", comenzó señalando el manacorí para después reconocer que no votó en dichas elecciones.

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"Yo creo que hay cosas que tienen sus tiempos. Creo que Florentino lleva 26 años siendo presidente. Los años pasan para todos. Llegara un momento dado que Florentino tendrá que parar y Enrique no sé. Hoy es hoy, mañana es mañana. No tengo ni idea de lo que va a pasar el día de mañana. Hoy él tenía ganas, veremos dentro de unos años si tendrá ganas", añadió.

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid celebradas este domingo ha despejado el principal obstáculo para el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu. El técnico luso abandona el Benfica para iniciar una nueva etapa en el club blanco, con la intención de conseguir cambiar el rumbo de las dos últimas temporadas en las que el equipo no ha conseguido alzarse con ningún título y con un vestuario bastante cuestionado.